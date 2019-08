Em Manaus, Sushi amazônico agrada turistas e moradores locais

Manaus - Tucumã, queijo coalho, banana frita e tambaqui são alguns dos ingredientes que marcam a culinária regional. Pensando nisso, Larissa Lins, proprietária do Sushi Lounge, incorporou estas referência ao cardápio, promovendo um encontro perfeito entre a culinária japonesa e a amazonense.

Hot haru caboquinho. | Foto: Lucas Silva

Peixes regionais como tambaqui, pirarucu, aruanã e pescado ganham destaque especial ao lado do tradicional salmão. A ideia de apostar nos ingredientes da região veio justamente do apelo turístico da Ponta Negra, onde surgiu a primeira unidade do restaurante. “Como é uma área turística, tem que mostrar o que tem de melhor aqui”, conta a proprietária.

Larissa abandonou a carreira de bancária para se dedicar ao restaurante. | Foto: Lucas Silva

Quem elabora os pratos é a própria Larissa. “Eu sou crítica, gosto de comer bem, tem que ter sabor, aquele tempero especial”, explica. Foi assim que surgiram delícias como o uramaki de queijo empanado com tucumã, o hot haru caboquinho e o exclusivo hanamaki, com massa crocante, pirarucu fresco, tucumã e banana frita.

A ideia de abrir o restaurante surgiu numa viagem para a Europa. “Havia um restaurante japonês próximo ao nosso hotel, onde acabamos frequentando várias vezes. Observando a estrutura, vi a possibilidade, achei que conseguiria, arrisquei, sai do meu trabalho e abri o meu primeiro negócio”, conta. À época, Larissa trabalhava em um banco.

Hanamaki feito com massa crocante, pirarucu fresco, tucumã e banana frita. | Foto: Lucas Silva

“No início, recebi muitas críticas, mas eu sabia que não agradaria a todos. Temos para todos os gostos, muitos adoram”, compartilha Larissa. A aposta é um grande sucesso e faz parte do cardápio fixo do restaurante.

