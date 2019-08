Vídeo: amazonense apresenta culinária regional para o mundo

Yamily faz sucesso nas redes sociais | Foto: Reprodução

Manaus- Yamily Benigni é gastróloga e digital influencer, graduada pela escola de Masterchefs. A profissional concedeu entrevista exclusiva para o 'Conversa Franca', apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, nesta terça-feira (23). Na ocasião, ela falou sobre a experiência que teve na Europa, onde apresentou a culinária regional.

A gastróloga mora há 10 anos no exterior, mas não deixa de priorizar a culinária brasileira e regional, nas suas receitas. Os produtos mais usados por Yamily são muito comuns na nossa região, mas desconhecidos nos outros países como a tapioca, fubá e fécula de batata, ingredientes mais usados nas receitas pela digital influencer no canal que ela mantém na web, com 350 mil inscritos.

De acordo com a culinarista, os novos pratos a serem apresentados nessa nova etapa serão o tacacá, o tambaqui e o açaí, muito apreciados na culinária do exterior, pelo sabor exótico e diferenciado. “Eu sinto que é o meu papel apresentar para todos sobre a nossa culinária e mostrar o que temos de valioso. ”

A digital influencer destaca que a graduação no exterior ajudou na divulgação do trabalho e que hoje é vista como representante brasileira no exterior.

" "Começaram a me ver como representante da culinária, não só do Amazonas, mas do Brasil. Ter uma preparação internacional ajudou muito na visão das pessoas sobre mim, tenho seguidores em muitos países." " Yamily Benigni, Chef e digital influencer

Assista a entrevista na íntegra:



