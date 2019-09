Manaus recebe a segunda edição do 'Fogo no Chão'

Mais de 12 estações de churrasco com carnes nobres vão estar à disposição do público no maior e mais delicioso evento churrasqueiro de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 12 estações de churrasco com carnes nobres vão estar à disposição do público no maior e mais delicioso evento churrasqueiro de Manaus, no dia 21 de setembro, no Sítio Cicinato, Eldorado, das 14h às 22h.



Os assadores vão estar preparando e servindo Picanha, Janela de costela, hamburguer artesanal, Chourizo (contra-filé), Peito de boi defumado, leitão, cordeiro, peixes e frango defumado.

Serão 8 horas de open food, num evento para toda familia. Um espaço Kids estará montado para crianças com até 12 anos, além de ambiente rústico decorado, dentro da natureza.

Shows musicais



No palco do ‘Fogo no chão’, o sertanejo de Monalisa e Rodrigo Raniere, Rafael Brito (Rock acústico) e Marcio Cigano (Forró pé de serra). E nos intervalos stand Up Comedy com Roger Siqueira e Humor no balde.

Serviços extras (não inclusos no valor do ingresso)

Tatuagem, cabeleireiro, maquiagem, barbeiro e manicure.

E, ainda, stands com produtos para churrasqueiros. Tudo com segurança e muita diversão.

Ingressos à venda



Granada Beach (Sumaúma e Am. Shopping)

Restaurante Vila Vassalo (Ponta-Negra), Emporium JK (Posto Shell Ponta-Negra) e online no: