Emporium Roma promove oficina de culinária vegana

Manaus - O Emporium Roma promove neste domingo (15), uma oficina de culinária vegana com a chef Edinelza Araújo e a nutricionista Daniele Aragão. Durante a capacitação, os participantes vão aprender a preparar quatro receitas, todas sem ingredientes de origem animal, leite, ovo e glúten.

As inscrições para a oficina, que acontece das 8h às 11h30, estão abertas e podem ser feitas no Emporium Roma, localizado na rua Teresina, 351, bairro Adrianópolis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 2121-3503. Os inscritos receberão um kit com apostila e avental.

Entre os pratos estão salpicão de carne de jaca, lasanha bolonhesa, empadão de palmito e bolo prestígio. Além da preparação das receitas, os participantes poderão tirar dúvidas sobre alimentação vegana e como substituir ingredientes de origem animal.

A proposta da oficina é mostrar que é possível ter uma alimentação saudável e saborosa usando a criatividade para substituir os ingredientes de origem animal.

Segundo a chef Edinelza Araújo, proprietária do restaurante Sabor Natural, primeiro nesse segmento na cidade, a sustentabilidade e a busca por uma vida mais saudável tem feito com que mais pessoas procurem por opções de alimentação vegana. “Infelizmente, não há pesquisas mostrando a quantidade de pessoas veganas no país, mas é perceptível o crescimento desse público. O veganismo é um estilo de vida em que as pessoas se preocupam com toda a cadeia produtiva dos alimentos que consomem”, finalizou.

*Com informações da assessoria