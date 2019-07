Semana dos namorados em Manaus: Já sabe pra onde levar o seu amor?

As opções de onde levar o seu par para comemorar o dia mais romântico do ano | Foto: Reprodução

Manaus- Uma das maiores dúvidas para os casais quando se aproxima o dia dos namorados é: "O que fazer e onde ir?". As maiores reclamações são de lugares lotados, pacotes esgotados e falta de opções.

O EM TEMPO separou sete lugares para os casais que gostam de comemorar a semana dos namorados, as indicações da lista estão com programação durante toda a semana e evitam as temidas filas do dia 12 de junho.

Restaurantes para todos os paladares

La Farruca- Para quem gosta de massas e a comida sulista, o restaurante é uma ótima opção. Os pacotes para o casal sai com decoração, entrada, bebida, sobremesa e prato principal. Nas reservas, os casais receberão uma lembrança do dia com foto personalizada, além de som romântico no ambiente do restaurante.

Endereço: Rua Pará, 415, Vieiralves- Fone: 92 3584-6853

Rancho Búfalo- Pacotes com reserva para o dia 12 com almoço especial, com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. Para quem deseja um jantar, há a mesma opção para os casais no dia dos namorados.

No American Bar, através de reservas, o casal tem direito à jantar dançante, entrega e voucher personalizado, jantar completo com entrada, bebidas, sobremesa e prato principal. O champagne vem com taças personalizadas, ambiente exclusivo e atendimento extra Vip. Contato: 99219-7194

Matsuri Sushi Bar- Na unidade do Vieralves haverá duas bandas tocando durante a noite dos namorados. Com decoração especial, o local terá os tradicionais rodízios de comida japonesa.

O prato combinado é a pedida para o dia, disponível durante a semana dos namorados, o prato possui itens especiais que não fazem parte do rodízio comum. É uma opção a mais para quem deseja experimentar novos sabores da culinária japonesa.

Contato: 9253-8061

Calçada Alta Restaurante- Para os amantes de comida portuguesa, o restaurante oferecerá aos clientes um jantar romântico no dia 12 com:

Entradas: Bolinho de Bacalhau, ligeirinha e coquetel de camarão

Pratos Principais: Bacalhau à lagoreiro, Antônio da calçada (bacalhau gratinado), filé de portuga e fettuccine de camarão ao molho branco

Sobremesas: bolo da vovó Kelé, pastel de Belém e pudim de leite

Informações e reservas: 99417-3269

Hashiru Kaiten Sushi- apresenta no dia dos Namorados uma noite inesquecível em um Jantar Especial com menu exclusivo, integrando entrada, pratos principais e sobremesa. Em um ambiente aconchegante com decoração romântica, haverá três opções de horários ( 18h às 20h | 20h às 22h | 22h às 00h ) para receber apenas 14 casais por período.

Apenas com reservas antecipadas com pagamento nos cartões de crédito e débito, além de 10% de desconto em caso de pagamento através de depósito bancário ou em espécie. As reservas podem ser feitas pelo telefone: 99403-0430

Restaurante Casa do Axerito- Com o tema "Um jantar especial, um amor à brasileira", o restaurante preparou um jantar especial para o dia 12. O pacote completo inclui a janta com entrada, prato principal e sobremesa, o espumante ou garrafa de vinho fica na escolha do casal. Horário de funcionamento: 11 às 15h e 18 às 23h

Contato: 99201-1818

Para quem deseja ir ao motel, há opções para a semana, especialmente para os casais que querem fugir da correria e superlotação do dia 12.

Eros Motel e Aprhodite- Os motéis disponibilizarão pacotes para o final de semana antes do dia dos namorados até o dia 16. Almoço especial com pacotes clientes. Os preços promocionais terão decoração com luz de velas e rosas nas suítes com jantar, prato principal e sobremesa do dia 7 A 11 e 13 A 16 de junho.

Casais que apostam no romantismo na semana dos namorados

Marcos Aurélio e Glenda Azevedo escolheram bem quando começar o namoro, resolveram que o dia dos namorados de 2011 seria perfeito. Nesse ano comemoram oito anos de muito amor e parceria entre os dois.

Marcos conta que no início do relacionamento era difícil a questão financeira dos dois, mas nunca deixaram de comemorar a data, segundo Marcos, sua esposa Glenda prefere lugares com comida japonesa.

Jean Carlos e Naiane Batista namoraram três anos e comemoram quatro anos de casados em 2019. O casal não comemora com saída para restaurantes no dia 12, evitam as filas e os lugares lotados para ter tranquilidade. Dizem não se importar com a mudança da programação, mas não deixam de comemorar o dia dos apaixonados.

O casal prefere inovar a cada ano, Jean conta que o cardápio é variado e a escolha do restaurante segue a mesma ideia na hora da escolha, ser diferente. Frutos do mar, sanduíches caseiros e churrasco são algumas das opções do casal que adora fazer coisas novas juntos.

