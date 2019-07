Você acredita em astrologia? conheça as teorias contra e favor

Manaus - Milenar, mas atual e sempre na busca do autoconhecimento, a astrologia ganha com o passar dos anos cada vez mais adeptos. Na era das redes sociais, astrólogos mudaram a forma de consultas com os cliente e hoje ganham espaço nos atendimentos por aplicativos.



O que é astrologia?

Astrologia é um conhecimento antigo, não é ciência. Repassado de geração em geração, desenvolvido por cada cultura a partir da observação dos astros, além da astrologia ocidental, existe a chinesa e a asteca.



Dentro da astrologia tem várias áreas: a astrologia que estuda os eventos e é chamada de letiva muito usada para escolher qual o melhor dia para fazer alguma coisa, como por exemplo, uma cirurgia.

Astrologia natal trabalha com o mapa astral e o estudo da personalidade. O “eu sou” é trabalhado na astrologia, diferentemente do Tarô que trabalha com o “eu estou”. A busca desde o nascimento influencia até o que a pessoa é nos dias de hoje.



Astrólogos de Manaus

Eugênia Rocha, 30, começou o trabalho desde a adolescência e diz que a astrologia está relacionado aos planetas e ao universo. Quando se reunia com as amigas, fazia questão de falar sobre o que sabia mesmo que não fosse especialista.



Ao trabalhar em emprego formal, parou com os estudos, mas decidiu retornar depois do segundo filho e agora trabalha com astrologia.

As consultas são na casa da astróloga ou por redes sociais que variam de acordo com a necessidade dos clientes. Eugênia avalia o negócio como diferenciado e promissor.



Consultas de mapa astral e estudo da personalidade são alguns dos métodos utilizados para explicar, segundo a astróloga, os fenômenos que envolvem a vida das pessoas. A defesa da holística por trás da teoria entra na fala de muitos dos que acreditam na astrologia, como também a influência das energias e forças do universo.



Signos e seus elementos

O horóscopo é uma espécie de oráculo e guia para os dias baseados no calendário de nascimento. Podem ser divididos em quatro elementos:

Fogo- Leão, sagitário e áries: orgulho, egocentrismo, liberdade, autoconfiança, energia universal radiante, decisão, liderança e intuição.



Água- Escorpião, peixes e câncer: são os signos com sentimentos mais profundos, sensibilidade, empatia, percepção, sintonia com a alma.

Ar- Gêmeos, libra e aquário: teoria, opinião, expressão verbal, comunicação, interação social e facilidade nos relacionamentos.

Terra- Touro, virgem e capricórnio: objetividade, praticidade, determinação, cautela, ordem e realização.

Mapa astral

O Mapa é uma espécie de estudo detalhado, que vê de acordo com as posições dos astros no nascimento de uma determinada pessoa a influencia dos planetas e astros. A análise dos dados ajuda a responder perguntas sobre o futuro e as decisões de cada indivíduo.



Para ser mais claro, o mapa astral é uma espécie de mapa da vida que ajuda aos adeptos a tomarem as melhores decisões para sua vida.

Dicas da astrologia

Se alguém vai fazer um campeonato de luta ou busca um emprego, o melhor momento é quando Áries estiver em Marte, explica Eugênia Rocha.



Se a pessoa quer algo mais duradouro precisa estar em Saturno com Mercúrio e tem a ver com estrutura. Um exemplo que pode ser usado é o casamento.

"O momento é Urano em Touro para as pessoas com os signos do elemento água (peixes, câncer e escorpião ) o tempo é mais estável e melhor que os sete anos passados, não que serão fáceis, mas permitem com que as pessoas desses signos pensem a longo prazo", explica a astróloga.



Acredito ou não acredito?

Ana Yara Felizardo, 24, conta que a astrologia faz parte da sua vida de três maneiras. A primeira é sua própria percepção, tendências comportamentais e quais precisam ser trabalhadas. Da segunda forma, a astrologia aponta pontos em seu mapa que afetam o comportamento em algumas áreas da vida e na terceira ajuda a entender os outros.

Há quem não credite na astrologia, Davi Oliveira participa do clube de astronomia de Manaus e não acredita que as posições dos planetas tenham influência no seu futuro. "Eu não acredito, pois não acho que as posições dos planetas poderão interferir em algo na minha vida", comentou.

