Make For You promove Workshop de maquiagem em Manaus

Manaus - Uma imersão no universo mágico dos pincéis, batons, iluminadores, cílios, bases e corretivos. Assim será o ‘Makeup Day – Workshop de Maquiagem Profissional’, que a Make For You promove com a participação de maquiadoras como Laura Brito, Ane Lima e Gleice Erica. O evento ocorre neste sábado, 06 de julho, das 13h30 às 17h, no Hotel Blue Tree, localizado na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 817, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

O passaporte para Workshop é R$ 200 em compras em produtos da Kiss New York Brasil nas lojas da Make For You situadas na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10 e na avenida Noel Nutles, bairro Cidade Nova, no Sumauma Park Shopping.

Esta é a primeira vez que a maquiadora e Youtuber Laura Brito estará em Manaus e dará dicas sobre automaquiagem. A digital infuencer possui mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e 2,5 milhões seguidores no Instagram. Com conteúdo voltado ao público feminino, como dicas de maquiagem, customização e vlogs, ela ficou na mira de grandes marcas e, só no primeiro semestre de 2019, fechou contrato com empresas internacionais: como: Embelleze, Foreo e Kiss NYC.

Outras maquiadoras amazonenses que irão participar do Workshop é a Ane Lima vai dar dicas sobre a pele perfeita, contorno e iluminação e a Gleice Erica que ensinará o esfumado e delineado perfeito e como aplicar cílios.

Os participantes vão ganhar certificado e irão concorrer a muitos brindes. Para a proprietária da Make For You, Daniela Maia, a expectativa é participar mais de 200 pessoas.



“Nós já tivemos 150 ingressos vendidos e a blogueira principal ainda nem divulgou. Esse evento é para os amantes da maquiagem e oferecerá técnicas de maquiagem para os participantes. Teremos trocas de experiências, brindes, concursos, sorteios e um stand de vendas da Make For You no local”, revela Maia.



