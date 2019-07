Veja relato de amazonense que diz ter tido contato com extraterrestres

A escritora trouxe relatos sobre suas experiências | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Existe vida inteligente em outros planetas? Ao longo dos anos, muitas pessoas já fizeram essa pergunta. A escritora e ufóloga amazonense, Umaia Smail, revelou em entrevista exclusiva para a WEB TV EM TEMPO, nesta quinta-feira (11), sobre seus contatos com extraterrestres e as experiências que resultaram no livro "Contatos extraterrestres na Amazônia".

"Desde criança tive muita curiosidade sobre o mundo extrafísico. Minha família dizia que tinha apenas uma religião específica que era certa. Ao tentar descobrir, eu me deparei com a metafísica e voltei para Manaus, logo conheci uma moça que tinha contato com seres extraterrestres por meio de falas e não mais de psicografia. Eu não conhecia a mulher, mas naquele momento ela começou a contar através do 'ser' sobre ensinamentos e desprendimentos da terceira dimensão", conta.

A escritora ressalta que as ciências sociais comprovam que esse tipo de interação é possível e é uma das propostas do livro publicado por Umaia Smail. “Qualquer pessoa pode chegar nesse nível de compreensão e de contato, basta querer e estudar.”



Já sofremos preconceito

No campo da ufologia, a escritora contou para a apresentadora do 'Conversa Franca', Tatiana Sobreira, que durante muitos anos sofreu preconceito ao contar suas experiências em contato com os seres. E quando se deparou com a mulher relatada na experiência, precisou explicar que esses fenômenos eram comuns, uma espécie de dom. “Eu a tranquilizava dizendo que todas as pessoas do planeta um dia entenderiam sobre esse dom”, relembra a autora.

Sobre a publicação do livro, a escritora conta que sentiu medo ao se deparar com um dos grandes ufologistas do Brasil, Ademar Gevaerd. O assunto do livro da amazonense chamou a atenção dele e depois logo entrou em contato com a escritora.



“Ele disse que acreditava no assunto e só detonava aquilo que considera charlatanismo. Daí eu mandei o livro para ele e esperei a reposta, que foi positiva", relembra.

Umaia Smail juntamente com Ademar Gevaerd já deram palestras na cidade de Manaus trazendo à tona fatos revelantes e inusitados envolvendo a Aeronáutica Brasileira.

As vertentes da ufologia

As vertentes da Ufologia, segundo a escritora , são duas: uma consiste de que eles existem e se comunicam telepaticamente com pessoas na terra, e a cientifica, com dados sobre o assunto.

“Os extraterrestres têm mais medo de nós humanos, do que nós deles. Por isso eles não entram tanto em contato e os governos têm contato desde 1945 com esses tipos de seres e desenvolvem tecnologias que vêm dos extraterrestres”, ressalta a escritora.



Umaia Smail cursou ciências sociais na UFAM, medicina chinesa no ITECAM e é reikiana, terapeuta quântica, comerciante, autora do livro Contatos Extraterrestres na Amazônia e promotora de eventos Ufológicos em Manaus.

