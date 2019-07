Manaus: 4 suítes de motel 'diferentonas' e com direito a pizza grátis

Manaus- Para quem quer incrementar a relação com suítes que vão além do 'feijão com arroz', o Portal EM TEMPO preparou um guia especial mostrando quartos impressionantes dos motéis manauaras.



Os empresários têm investido em qualidade e inovações para manter os clientes fiéis e atrair os novos que buscam diversidade no prazer. É por conta isso que separamos quatro suítes temáticas com direito a decoração sádica, suíte de cinquenta tons de cinza, de Game of Thrones, suítes em contêineres e até uma pizza grande grátis para você inovar com a sua cara metade e sair do clássico “flores e chocolate”.

Game of Thrones



O motel Tahiti localizado na Avenida Coronel Teixeira, em frente ao comando militar da Amazônia na estrada da estrada da Ponta Negra, ficou conhecido como o motel da série Game of Thrones. A suíte medieval traz a temática da série e elementos que deixam os fãs satisfeitos com o serviço oferecido.

O quarto medieval da série Game of Thrones é um dos mais visitados | Foto: Divulgação

Cinquenta Tons de Cinza



Um dos quartos mais pedidos, além da suíte medieval é outro que faz sucesso entre leitores e quem já assistiu aos filmes do Sr. Grey. A suíte fetiche é baseada no filme 50 tons de cinza e traz a temática do filme. Com alguns apetrechos e acessórios como chicotes, algemas, separador de braços e cordas são atrativos para quem busca experiências diferentes.

Suíte do Cinquenta Tons de Cinza é o mais pedido no Tahiti Motel | Foto: Divulgação

Umas das suítes é projetada para ser utilizada em eventos e despedidas de solteiros por comportar até 25 pessoas. Ela dispõe de boate, piscina, dois quartos e segundo os proprietários é muito concorrida e requisitada.

Para as suítes especiais os preços variam entre R$ 140 a R$ 160 por três horas de domingo a quinta 22h às 10h. Todas contam com serviços de internet grátis.

Para reservas: 3658- 5861

Jogador Neymar no Motel

Há um diferencial na divulgação de suas suítes disponíveis, localizado na rua São José no bairro Aleixo. O motel inovou na copa de 2018 e ganhou as redes sociais ao divulgar a suíte nobre para quem desejava ver o jogo da seleção brasileira. O que chamou a atenção da foto é montagem do jogador brasileiro Neymar em várias “posições” espalhadas pela suíte, fazendo alusão às quedas constantes nos jogos.

Motel inovou no marketing | Foto: Reprodução

O sócio proprietário da rede PW Motéis e presidente da ABMotéis Região Norte, Petrônio Machado II, conta como surgiu a ideia da imagem. “A ideia partiu do nosso marketing, como estávamos em época de copa do mundo, decidimos fazer esta brincadeira com o público deste motel da rede em específico, pois é a linguagem que conseguimos comunicar com nossos seguidores. Lembrando que essa linguagem não seria bem vista, em nossos outros motéis da rede".

As suítes tem preços a partir de R$ 35 reais.



Para reservas:98455-7743

Motel em contêiner

É comum motéis com estrutura de casas e prédios com quartos separados. Mas o motel Inn Box veio para Manaus em busca de trazer um novo conceito quando o assunto é um local destinado ao prazer.

Os motéis diferentões de Manaus prometem 'esquentar a relação' | Foto: Reprodução

O motel que fica localizado na Avenida André Araújo, Zona Centro-Sul da capital, utiliza contêineres divididos com quartos, cozinha e recepção. A ideia promete fazer parte de um novo entretenimento na cidade e veio através do arquiteto Vitor Pessoa que já trabalhava com projetos do mesmo sentido.

Os donos garantem a toda a qualidade na prestação de serviços no motel | Foto: Reprodução

O empresário Caito Venâncio conta que o investimento de R$ 5 milhões já começa a cair no gosto dos manauaras. Todas as suítes dispõem de duas horas de lazer que variam entre R$ 50 e R$ 80. O motel tem o nome sugestivo que está relacionado com mensagens privadas nas redes sociais, conhecidas como in box.

Para reservas: 98131- 0909

Pizza grátis em Motel

O motel oferece pizza grátis após o momento de prazer | Foto: Divulgação

Para quem gosta de prazer, um lugar com temática de natureza e que ofereça comida sem cobrar valores adicionais, essa é a dica. O motel Selva Pousada fica localizado na avenida Passarinho, próximo ao Shopping Via norte, Zona Norte de Manaus

O motel tem uma promoção que chama a atenção. "O prazer que acaba em pizza." Quem deseja pagar pela suíte especial ganha uma pizza grande com a escolha de dois sabores tradicionais. A promoção faz sucesso entre os clientes, segundo a equipe de administração da pousada.

A suíte custa R$ 40, mas o motel dispõe de suítes com valores que vai de R$ 25 até R$ 60 com hidromassagem e almoço.Para reservas: 99453- 5154

