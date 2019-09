'A Dona do Pedaço': Maria da Paz assume tiro em Régis e é presa

Régis ferido é levado para o hospital | Foto: Divulgação

Na novela A Dona do Pedaço, após descobrir que Régis (Reynaldo Gianecchini) e Jô (Agatha Moreira) são amantes, Maria da Paz (Juliana Paes) toma uma atitude drástica: atira no peito de Régis! E não se arrepende do feito.



"Por mim tava morto. Atirei no Régis. Atirava de novo", diz ela a Ellen (Rosane Gofman) e Evelina(Nivea Maria), enquanto Jô acode o amante.

Os paramédicos chegam para levar Régis ao hospital e a polícia é logo acionada. Camilo (Lee Taylor) dá voz de prisão a Maria, que assume a autoria do crime. Evelina e Ellen tentam argumentar, porém, Jô bota lenha na fogueira, incriminando a mãe:

"Calem a boca, vocês duas. Ela atirou sim. No Régis. Se ele morrer, ela é culpada."

Maria olha para filha, ainda chocada com o que viu, enquanto Camilo coloca as algemas.

Levada à delegacia, a boleira é avisada que sua pena vai depender do estado de Régis. E Maria, sem esboçar nenhum tipo de remorso e com muita frieza, sentencia:

"Não me arrependo. Até agora eu tava cega. Agora abri os olhos. O Régis mereceu esse tiro. Mereceu."

