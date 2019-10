Vivi Guedes casa-se com Camilo, mas o trai com Chiclete dentro de casa

Vivi vai se casar e passar a viver um amor secreto com Chiclete | Foto: Rede Globo

Em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes (Paolla Oliveira) será obrigada a largar Chiclete (Sérgio Guizé), após seu ex-noivo, Camilo (Lee Taylor) descobrir que o atual é assassino e atirador. O investigador da polícia ameaçará contar o segredo para todo mundo e prender o matador.



Pressionada, Vivi aceita se casar, mas vai fazer tudo para ver Chiclete. Após o casamento, Camilo colocará a governanta Berta (Ana Lúcia Torre) para acompanhar todos os passos da bela.

Com a ajuda de sua mãe, Beatriz (Nathalia do Vale), Vivi iria conseguir tirar a empregada do investigador de casa, que logo perceberá que tem algo errado e voltará para casa.

Chegando no local, Berta irá surpreender os amantes seminus na cama. Mas para a surpresa da morena, ela ficará encantada pela história de amor dos dois, por ter vivido um grande amor no passado.

"Fui tocada pelo amor de vocês, pelo olhar da Vivi, aprisionada nesse casamento... Até agora aceitei ser a carcereira, mas não vou impedir esse amor tão lindo. Eu protegerei vocês dois. Podem se encontrar aqui, às escondidas do seu marido. Se ele vier, eu aviso. Ajudo esse rapaz a sair, a se esconder", falará a governanta, que se tornará grande amiga e cúmplica da personagem de Paolla Oliveira.

A partir dessa cena, que promete ir ao ar a partir do dia 14 de outubro, Vivi e Chiclete passarão a se encontrar todos os dias, e Camilo será traído sempre dentro de sua própria casa.