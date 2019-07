Mapa da cerveja: conheça os principais bares de Manaus

O boteco fundado em 1963 tem em uma de suas paredes a icônica foto do poeta Vinícius de Morais | Foto: Divulgação





Manaus – Para todos os gostos e bolsos, os bares de Manaus oferecem uma grande variedade de chopps e petiscos nos seus cardápios. Tradicionalmente, as regiões centrais costumam dizer muito sobre as cidades, não é à toa que o nosso centro histórico abriga três dos mais tradicionais bares da cidade, o bar do Armando, o Caldeira e o Jangadeiro.



Não se sabe ao certo a origem da palavra bar, mas a história sugere que o termo veio derivado da palavra “barra” e teria surgido na França do século XVIII, como uma medida para evitar que os clientes das tavernas se encostassem perto dos donos. A barra, hoje, é conhecida como o balcão, se tornou característica marcante dos lugares que vendem bebida alcoólica.

Não importa como os chamamos, bares, botecos ou pubs, eles se tornaram importantes ambientes de convivência entre amigos ao redor do mundo. A bebida preferida dos brasileiros é a cerveja e visitar diferentes opções do Mapa da Cerveja em Manaus tornou-se roteiro turístico na capital amazonense.

O Em Tempo preparou uma lista com os principais bares de Manaus, seja para quem curte do samba até o rock, das cervejas mais trabalhadas até as mais habituais.

Ferrugem Rock Gourmet

Para quem busca aquela famosa cervejinha ‘trincada’ qualquer hora do dia, o Ferrugem Rock Gourmet é a escolha certa para degustar uma bebida gelada com uma variedade de petiscos oferecidos no cardápio do bar.

O dono do estabelecimento, Thiago Sales de Santana, fala que o bar foi feito para agradar a todas as idades, oferecendo, além da bebida e comida, um rock de qualidade para seus clientes. O Ferrugem Rock Gourmet inaugurou em 2009 e completa dez anos no dia 27 de junho.

O Ferrugem Rock Gourmet é a escolha certa para degustar uma bebida gelada e uma variedade de petiscos | Foto: Divulgação

Localizado na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marché, loja 34, bairro Dom Pedro, o bar funciona de segunda e terça até a meia-noite e das 8h às 2h nos demais dias da semana (o bar não funciona aos domingos).

Os valores da cerveja variam de R$9,50 até R$14. Dentre os tira-gostos que mais saem no bar, o dono do estabelecimento aponta o filezinho do Ferrugem, prato típico da casa, que custa R$ 41,90, e a linguiça que custa R$ 36,90 e serve até duas pessoas.



Frankfurt Bar

O bar com temática germânica foi inaugurado em maio de 2004 e logo caiu no gosto dos manauaras. A casa, administrada por alemães, possui no seu cardápio 12 tipos de cerveja em chopp, além de um rodízio de cerveja que ocorre nas segundas-feiras das 17h às 21h pelo preço de R$39,99 por pessoa.

O rodízio do bar oferece quatro tipos diferente de chopp, sendo eles dos tipos pilsen, trigo claro ou trigo escuro no tamanho de 500 ml.

O bar com temática germânica oferece rodízio de chopp | Foto: Reprodução

Localizado na Estrada dos Japoneses, 344, bairro Parque 10 de Novembro, o bar funciona de segunda a sábado das 17h às 2h (o bar não funciona no domingo). O preço da cerveja varia de R$ 9,50 até R$ 20.

Saideira Bar e Videokê

Aliando cerveja e diversão, o Saideira Bar e Videokê foi inaugurado em 2016 como um espaço aberto que proporciona um palco interativo para seus clientes soltarem a voz. Os "litrões" do bar custam R$12 nos dias normais e R$10 nos dias de promoção.

A cerveja Devassa de 600ml custa R$ 9 em dias normais e R$ 7 em dias promocionais. Os dias em que a cerveja está mais barata são divulgados previamente nas redes sociais do bar. A gerente do Saideira, Andreia Vinhote, fala que o espaço busca proporcionar para seus clientes diversão e cerveja gelada.

“O Saideira é um espaço de diversão, onde buscamos proporcionar alegria às pessoas através de um bom atendimento, boa gastronomia e principalmente boa música. Nosso Videokê sempre está atualizado com as músicas do momento e a cerveja sempre gelada. É uma combinação perfeita, não acha? ”

O Saideira Bar e Videokê oferece cerveja, karaokê e petiscos para seus clientes | Foto: Divulgação

Localizado na Avenida Tancredo Neves, 295, bairro Parque 10 de Novembro, nas dependências do Centro Comercial Kopenhagen, o bar funciona de terça a sábado a partir das 18h.

Assim como os outros karaokês é cobrado o valor de R$ 2 por música. Nas terças, a cantoria é gratuita até às 23h. Também nas vésperas de feriado é possível encontrar o bar aberto ao público.



Bar do 5 Estrelas

Inaugurado em 1996, o Bar do 5 Estrelas oferece nas sextas-feiras show de Música Popular Brasileira (MPB). Já aos sábados, uma discoteca com os sucessos das décadas de 70 e 80 é colocada no local. Os shows iniciam a partir das 23h.

No cardápio, o Bar 5 Estrelas oferece iscas de pernil ou de contrafilé com preços que variam de R$ 25 a R$30 e servem até três pessoas. O dono do bar, Charles Stonne, fala que o atrativo do local é embalar os clientes com os sucessos da década de 70, 80 e 90.

“O nosso maior diferencial é que oferecemos música de várias décadas até a madrugada”, afirma o proprietário.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas, 767, Centro, o bar funciona das 13h às 3h. Os valores das cervejas Brahma, Antarctica, Skol custam R$ 9. Já os litrões da Brahma, Antarctica e Skol custam R$12.

Bares que são Patrimônio Cultural do Amazonas

Além dos estabelecimentos modernos e que servem uma boa cerveja, três dos bares do centro histórico de Manaus estão imortalizados na cultura amazonense. O Bar do Armando, Bar Caldeira e Bar Jangadeiro são, desde 2015, Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas. A classificação ocorreu por meio do projeto de Lei 4.199, de 23 de julho de 2015.

Bar do Armando

O Bar do Armando é o tradicionalíssimo ponto de encontro da boemia manauara | Foto: Divulgação

Fundado na década de 70, pelo português Armando Dias Soares, o Bar do Armando é o tradicionalíssimo ponto de encontro da boemia manauara. O lugar preserva a história no estilo e na cultura, com um salão decorado por bandeiras de diversos países e por seu piso de ladrilho hidráulico.

As típicas cadeiras de plástico em frente ao bar, proporcionam para os visitantes a vista do Largo São Sebastião e do Teatro Amazonas acompanhados dos já conhecidos sanduíches de pernil e cerveja gelada.

Os turistas adoram visitar o Bar do Armando | Foto: Ione Moreno

Localizado na Rua 10 de Julho, 593, Centro, o bar funciona domingo até a meia-noite, segunda e terça-feira até 1h e nos demais dias da semana das 13h até as 2h. Os valores das cervejas Brahma, Antarctica, Skol e Devassa custam R$ 10.

O bar do Armando fica na rua 10 de julho | Foto: Ione Moreno





Bar Caldeira

A foto do poeta está estampada na parede do bar do Caldeira | Foto: Janailton Falcão





O boteco fundado em 1963 tem em uma de suas paredes a icônica foto do poeta Vinícius de Morais, que visitou o bar em 1973, quando veio conhecer a cidade. Entre as opções já tradicionais do cardápio do Caldeira, estão os bolinhos de pirarucu (porção com 10 unidades é vendida a R$20) e o bolinho de bacalhau (R$ 4 a unidade).

As cervejas Antarctica e Skol são vendidas a R$ 9; Brahma e Itaipava são vendidas a R$10; e a cerveja Devassa é vendida R$ 8.

O boteco fundado em 1963 tem em uma de suas paredes a icônica foto do poeta Vinícius de Morais | Foto: Divulgação

Localizado na Rua José Clemente, 237, Centro, o bar funciona de quarta a domingo até meia-noite e de segunda e terça até às 23h.



Bar Jangadeiro

Fundado em 1948, por Álvaro Neves, o bar é famoso por ser o recanto dos amantes do samba raiz da cidade. Com uma decoração simples, que remete ao estilo português, a estrela do bar é a cerveja gelada e uma boa música.

O lugar é famoso pelo seu sanduíche de pernil suíno que custa R$ 9. A cerveja Antarctica custa R$ 9 e R$ 10 a Itaipava. Aos sábados, a partir das 19h, tem MPB, samba e pagode ao vivo. Aos domingos, o agito começa às 11h.

Fundado em 1948, por Álvaro Neves, o bar é famoso por ser o recanto dos amantes do samba raiz da cidade | Foto: Divulgação

Localizado na Rua Marquês de Santa Cruz, 28, Centro, o bar funciona das 9h às 22h e dia de domingo até às 21h.

Para não esquecer quanto e onde tomar uma "breja" bem gelada, o Em Tempo preparou um mapa da cerveja dos principais bares da cidade.

Confira abaixo:

