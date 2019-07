Vídeo: Márcio Braga estreia programa humorístico na TV Em Tempo

Manaus - O último sábado (8) foi dia de estreia na nova TV Em Tempo. O programa Maninho Show, com Márcio Braga, promete muita diversão para toda a família nas tardes de sábado.O novo programa, além de trazer alegria todos os sábados, vai aproximar o telespectador e o melhor: trazer muitos prêmios.

O Maninho Show vai ser comandado pelo apresentador e humorista, Márcio Braga, que vai esquentar as telas de sábado com muito humor, e ele garante que tristeza não vai ter vez no programa.

