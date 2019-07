’Menina miúda’ terá apresentação especial no Dia dos Namorados

Manaus- Peça que está em temporada no Largo de São Sebastião durante todos os domingos de junho, “Menina Miúda” terá uma apresentação especial nesta quarta-feira (12), às 17h30, em comemoração ao Dia dos Namorados, com acesso gratuito e sorteio de brindes para os casais.

A montagem, da Menina Miúda Produções Artísticas, aborda as relações amorosas e da conquista, além do empoderamento feminino. Conta a história de Zé, que tenta a todo custo conquistar a apaixonante e exigente Constância. Mesmo amando os gracejos de Zé, Constância não se entrega facilmente para o amado, estimulando o esperto paquerador a buscar meios de provar seu amor por ela, prometendo oferecer café com torradas

Para tentar conquistar o coração de sua amada e encher o bucho de café e torradas, o insistente Zé utiliza de suas aptidões e muita lábia para conquistar o coração de sua amada, sem poupar de uma boa imaginação, grandes promessas, presentes para lá de inusitados e até uma poesia bastante curiosa feita exclusivamente para Constância.

O espetáculo também proporciona uma interação entre personagens e público, levando para a cena a cultura popular típica do Nordeste brasileiro, como o cordel, canções do Cavalo Marinho, cores que retratam a beleza do cenário nordestino e técnicas circenses nas atuações dos personagens.

A apresentação, que também visa fomentar a linguagem do Teatro de Rua, é gratuita, mas, seguindo a tradição das manifestações de rua, será passado um chapéu entre o público, que poderá escolher contribuir com o espetáculo.

“Menina Miúda” é dirigida por Cairo Vasconcelos, que também faz o papel de Zé, e produzida por Carol Calderaro. As atrizes Mikaela Raícham e Thiana Colares fazem parte do elenco como Constância, ambas com experiências em musicais e espetáculos adulto e infantil. A maquiagem e caracterização são de Emille Nóbrega. O texto é do diretor, escritor e premiado dramaturgo Euler Lopes, de Sergipe; e a preparação corporal, inspirada nas posições de combate e defesa do kung-fu, foi instruída pelo professor de teatro e mestre em artes marciais, Alex Lima.

A peça segue com apresentações nos domingos 16, 23 e 30 de junho, sempre às 17h, no Largo de São Sebastião, com acesso gratuito.

