Arraial pet: Manaus terá “Pinchers na Roça” no próximo sábado

Manaus – Não serão só os humanos que irão festejar o período junino em Manaus. Os cachorrinhos também terão a chance de curtir um arraial só deles. Promovido pelo grupo Admiradores de Pincher Manaus, o “Pincher na Roça”acontecerá no próximo sábado (22), com muita diversão e sorteio de brindes. O evento será realizado no anfiteatro do Parque dos Bilhares, a partir das 16h.

Na festa, os pinchers e demais cachorrinhos poderão participar de várias brincadeiras, sorteios e distribuição de brindes, além do concurso do rei e da rainha pet. Com entrada franca, o encontro é voltado para cães de todas as raças, desde que de pequeno porte.

Segundo uma das organizadoras do evento, Sônia Menezes, o encontro busca proporcionar para os pets e donos de pets uma tarde de diversão e alegria. "O grupo dos admiradores de Pincher foi criado há cinco anos como uma maneira de nós interagirmos - tanto o dono, quanto os nossos cachorrinhos. Nós buscamos no evento proporcionar uma tarde diferenciada com muitas brincadeiras para desestrassar o animal e ainda conhecer os outros donos de cães", afirma a organizadora.

Origem dos Pinschers

Pouco se sabe sobre a origem dos cães da raça Pincher. Registros mostram que um cão semelhante ao mini Pincher atual foi retratado em uma pintura no século 17. A hipótese mais provável é que esses cães, que pesam de três a cinco quilos, sejam o resultado de cruzamentos entre um pequeno terrier de pelo curto (Pinscher Alemão) com o Dachshund e o Greyhound italiano. Muitos dos traços dessas raças podem ser vistos nos animais desta raça, como a forte estrutura óssea, o humor, a coloração preto e castanha, ou vermelha, a coragem e a jovialidade. A raça tornou-se bastante popular nas Américas, e seu reconhecimento pelo American Kennel Club se deu em 1929.

Serviço

O que: Pincher na Roça

Quando: sábado (22), às 16h

Onde: Parque dos Bilhares

Entrada franca

