Banda Bates realiza tributo a Linkin Park no Red Dog Pub no Vieralves

Quase dois anos após a morte de Chester Bennington, vocalista da banda norte-americana Linkin Park, os amazonenses da Bates voltam aos palcos nesta sexta-feira (14) para mais um tributo à banda. O repertório terá sucessos como Numb, Faint e One Step Closer, além de músicas do álbum mais recente do grupo, One More Light.

Desta vez, o Red Dog Pub, no Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, foi o local escolhido para receber o tributo.



Gosto comum entre os integrantes da Bates, Link Park se tornou referência para a banda. A primeira homenagem ao grupo foi em 2017, no Teatro Amazonas, que foi dividido em duas sessões e teve a presença de mais de 1 mil pessoas. A partir daí, pelo menos outros dez tributos foram realizados ao longo desses dois anos.

De acordo com o vocalista e guitarrista da banda, Thiago Carvalho, a setlist escolhida para a sexta-feira é extensa e feita para todos os fãs.

“A cada show, procuramos fazer mudanças no set. O público pode esperar um espetáculo preparado com todo o carinho do mundo, com a mesma qualidade de sempre e que já conhecem. E, para quem é mais xiita, separamos uma lista com mais de 30 música, então tem música para todo mundo”, disse.



Composta por Vinicius Machado (vocal), Thiago Carvalho (vocal/guitarra), João Alcântara (baixo/vocal) e Diego Cavalcante (guitarra) e Sud Viana (bateria) a banda foi formada em 2016 e, desde então, vem se destacando no cenário local. No mês de abril, a banda participou do evento “Rock Não Tem Idade”, onde dividiu o palco com Marcão, da banda Charlie Brown Jr, e Egypcio, ex-Tihuana.

"Depois de vários Tributos realizados, decidimos desta vez, realizar um evento com preços mais acessíveis sem deixar a desejar na qualidade da produção", comentou o guitarrista da banda, Diego Cavalcante. Ainda segundo o músico, o tributo terá pré-show da banda Hysteria.

Conhecidos por tocarem sucessos de bandas como Charlie Brown Jr e Raimundos, a Bates também pensa em lançar seu próprio material. De acordo com Thiago Carvalho, um EP com cinco músicas, ainda sem previsão, deve ser lançado em breve. “A banda tem algumas músicas já pré-gravadas, autorais, e esses eventos servem justamente para levantar capital para que o projeto saia do papel”, explicou.

Link Park



Rock alternativo com influência de rap e metal, o Linkin Park alcançou o sucesso no início dos anos 2000, após o lançamento dos álbuns "Hybrid Theory" e "Meteora". A banda ganhou dois prêmios Grammy, pela performance de "Crawling" e pelo single "Numb/Encore", do disco "Collision Course", gravado em colaboração com o rapper Jay-Z em 2004.

No dia 20 de julho de 2017, aos 41 anos, Chester Bennington foi encontrado morto. A suspeita, de acordo com a polícia, é de que tenha cometido suicídio. O cantor lutou por anos contra a dependência de drogas e álcool.