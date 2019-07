JM Puxado agitou Arena da Amazônia durante gravação de DVD

JM Puxado gravou o DVD na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus- Diretamente do Rio Grande do Norte, o artista de 22 anos chama atenção pelos os traços do xote e um repertório atualizado com uma linguagem jovem que encanta e anima o público. No último dia (8), JM Puxado, gravou o DVD Promocional no Podium da Arena da Amazônia, capital escolhida por conta da proximidade do artista com a cidade e a boa recepção dos manauaras, que o presentearam com um dos maiores públicos de sua carreira.

JM Puxado é considerado uma das revelações do forró da nova geração. O cantor conhecido pelos toques de bom humor e boa música ganhou destaque nas redes sociais com vídeos divertidos. Durante a gravação do DVD, JM apresentou os novos sucessos, além de proporcionar momento único para o público que prestigiou o show.

“Foi a realização de um grande sonho e fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momentos com meus fãs. Esse show foi marcante e podem esperar que virá muita coisa boa. Agradeço demais o carinho e atenção que vocês tem por mim”, afirmar o cantor.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Manaus é escolhida pelo cantor JM Puxado para gravação do novo DVD