All Night será palco de ‘duelo’ entre Caprichoso e Garantido

Manaus- Nesta sexta-feira (14), a partir das 21h, o All Night Club, Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, abre suas portas para receber o último ‘embate’ entre Caprichoso e Garantido, antes do Festival Folclórico de Parintins. A noite, promovida pelo Kwati Club, contará com os apresentadores oficiais dos bumbás, Edmundo Oran e Israel Paulain.

De acordo com Egreen Baranda, organizadora do evento, o ‘duelo’ entre os dois serve, ainda, como ‘esquenta’ para o festival. “Decidimos reunir o Edmundo e o Israel, porque sabemos que são itens com muito prestígio e que possuem fã-clubes em todo o Amazonas. Portanto, nada melhor do que ver os dois cantando toadas emblemáticas de Caprichoso e Garantido”, comenta.

A noite contará, também, com a apresentação dos grupos A Toada, residente da temporada 2019 do Kwati Club, e Estrelas. “O Grupo A Toada está fechado com a gente desde o início do ano e, certamente, vão abrilhantar ainda mais esse ‘esquenta’ de sexta-feira”, comenta ela.



Ela destaca, ainda, que os preparativos para o funcionamento do clube este ano está a todo vapor. “Estamos finalizando os últimos ajustes para quatro dias que prometem ser inesquecíveis. Vamos proporcionar momentos de diversão, lazer, sensações... Promete ser um grande festival e, com certeza, o Kwati é a melhor opção”, finaliza ela.

Os ingressos para o ‘esquenta’ no All Night podem ser adquiridos no aplicativo da casa noturna ao preço de R$ 30 (antecipado) e os passaportes para os quatro dias, em Parintins, estão à venda ao preço de R$ 250, por pessoa, ou R$ 70, por dia, no site Shop Ingressos e também nas Óticas Diniz (shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma), Dela Studio de Beleza, Pet Place Pet Shop e SuperBaranda (Parintins).

