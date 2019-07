Cantora Marcia Novo agita Feira da FAS neste domingo (16)

| Foto: Divulgação

Manaus- A voz poderosa e o balanço regional da cantora Marcia Novo darão o “tom” da 13ª edição da Feira da FAS, que ocorre neste domingo (16), das 8h às 20h, na Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, no Parque 10 de Novembro. A entrada no evento é gratuita.



O show de Marcia Novo está programado para 17h30. O público poderá dançar ao som de uma mistura inigualável de brega, beiradão, lambada, gêneros caribenhos e boi-bumbá, com uma liguagem “pop amazônica” que é própria da cantora amazonense. Antes dela, o artista Ítalo Almeida anima a criançada com contação de histórias e músicas infantis.

A programação da feira ainda inclui atividades ligadas à saúde e bem-estar como meditação, yoga, massoterapia chinesa, aula de aeroboi e quadra liberada para prática de esportes. Os visitantes também podem se divertir gratuitamente com jogos eletrônicos clássicos disponibilizados pelo projeto Retrô Games, além de sinuca, pebolim e ping-pong.

A área de exposição terá mais de 85 empreendedores, que comercializarão itens de artesanato, artigos de decoração, jardinagem, livros, colecionáveis, gastronomia, produtos naturais, orgânicos, veganos, entre outros.

Uma das novidades desta edição é o espaço dedicado à moda sustentável, que reunirá seis brechós da capital. “Os brechós ganharam força e fazem parte de uma mudança de comportamento, uma preocupação com os impactos sociais e ambientais do consumo, especialmente na moda. Essa ideia vai de encontro à proposta da feira, que é hoje um dos maiores eventos de economia verde e criativa da cidade”, destaca o coordenador do evento, Cleber Santos.

Feira do Peixe

Quem comparecer à feira terá a oportunidade de comprar tambaqui diretamente dos pescadores e com produção sustentável autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), e apoiada pelo Programa Bolsa Floresta (PBF), por meio do Fundo Amazônia/BNDES.

O comércio de peixe terá início às 7h e seguirá enquanto durarem os estoques, com preços a partir de R$ 9 o quilo. Todo o lucro arrecadado será revertido para os pescadores, estimulando o comércio justo e o empoderamento comunitário.

Pet friendly

A Feira da FAS é pet friendly, ou seja, amigável à presença de animais de estimação. No evento, os donos encontram expositores de produtos como caminhas, comedouros, bonés, vestidos, coletes, bandanas, peitorais e guias.

Neste domingo, também serão realizadas ações de vacinação contra raiva e doação de pets, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Manaus e o Grupo Protetores dos Animais.

