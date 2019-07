Carlinhos Maia se apresenta no Manaus Plaza neste sábado (15)

Manaus- No próximo sábado (15), o humorista alagoano Carlinhos Maia estará de volta à Manaus com o show “Fiquei Famoso” que contará como é o processo da fama através de situações verídicas. O show será às 20h, no Manaus Plaza Centro de Convenções.

Ele que no dia do show já terá 28 anos começou a fazer vídeo para internet com a intenção de fugir da mesmice e mostrar coisas boas e engraçadas de sua vida. No novo show, Carlinhos Maia descreve como é um rapaz que veio de um lugar humilde conviver no ambiente rico de diversos famosos.

Em sua turnê nacional ela relata ainda situações como jantares chiques, viagens e o Carnaval de Salvador, tudo com muito humor neste show que promete ser o melhor de sua carreira.

Os ingressos estão à venda no site shopingressos.com e custam R$ 84,00 (setor ouro/meia individual). O espetáculo será no dia 15 de junho, às 20h, no Manaus Plaza Centro de Convenções. A classificação indicativa é 12 anos.

*Com informações da assessoria

