Arraial na cidade: Manaus tem festival folclórico nas 5 zonas

Festivais juninos em Manaus em 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - Neste fim de semana, oito festivais folclóricos nas cinco zonas de Manaus entram na programação gratuita das festividades juninas na cidade.



Zona Sul

VI Festival Folclórico LGBT na Roça

Na zona Sul, a festa ficará por conta do VI Festival Folclórico LGBT na Roça, que acontecerá neste domingo, 16/6, a partir das 17h, na rua José Clemente, Centro. Na programação, danças como ciranda, quadrilha, duelos, grupos de funk e swingueira. A música ficará por conta de Mirella Cortez, cover Glória Groover e com DJs Thayza Rodrigues, Naomy Lopes e Gabriel Medeiros, tocando o melhor do pop, funk e brasilidades.

Festival Folclórico do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10



Ainda na zona sul acontece o tradicional Festival Folclórico do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 que teve início na sexta-feira, 7/6. Também na programação das festividades da zona Sul, acontece o Arraial do Graúna, nos dias 14, 15 e 16/6, a partir das 18h, na rua Afonso Pena, Praça 14.

Festivais juninos em Manaus em 2019 | Foto: Divulgação

Centro-Sul



1º Festival de Cultura Popular



De 12 a 16/6 acontece no Parque dos Bilhares, localizado na avenida Constantino Nery, São Geraldo, o 1º Festival de Cultura Popular. O evento conta com apresentações de grupos de danças folclóricas, quadrilhas juninas e cirandas.

Já na rua Brasil, s/nº, no bairro Nossa Senhora das Graças, acontece o Festival Folclórico do Parque Amazonense, de 14 a 16/6, 21 a 23/6 e 28 a 30/6, a partir das 19h. Além das tradicionais danças folclóricas, o evento prepara apresentações musicais e barracas de comidas e bebidas típicas.

Oeste

Arraial de Santo Antônio

Em alusão ao Dia de Santo Antônio, comemorado no dia 13/6, a Paróquia de Santo Antônio, situada na rua Padre Francisco, nº 350, no bairro de mesmo nome, realiza o Arraial de Santo Antônio, uma programação recheada ao santo conhecido como o “casamenteiro” e “das causas impossíveis”. A festividade inclui missa, procissão e arraial durante os dias 14 e 15/6, a partir das 18h.

Festivais juninos em Manaus em 2019 | Foto: Divulgação

Festival Folclórico da Paz



E integrando as festividades juninas na zona Oeste, de 14/6 a 16/6 e 21/6 a 23/6, a partir das 19h, acontece o 23º Festival Folclórico da Paz, no campo de futebol, na rua Chico Mendes, bairro da Paz. Seguindo a tradição, a edição trará ao campo música, manifestações folclóricas, brincadeiras e muita comida típica.

Leste

Festival Folclórico do Bairro Zumbi dos Palmares

Durante os próximos três finais de semana de junho, a partir das 18h, a rua Dendê, situada na terceira etapa do bairro Zumbi dos Palmares receberá o 15° Festival Folclórico do Bairro Zumbi dos Palmares. A edição realizará uma programação com direito a comidas típicas, músicas e apresentação de danças folclóricas.

Festivais juninos em Manaus em 2019 | Foto: Divulgação

Festival Folclórico da Avenida Beira-Mar



Ainda na zona Leste acontece nos dias 14,15 e 16/6, a partir das 15h, o 20° Festival Folclórico da Avenida Beira-Mar. O evento reunirá os principais itens das festividades juninas no Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), situado na rua Ouro Preto.

Outros festivais

Festival Folclórico do Canaranas



Dando continuidade às programações, de 14 a 16/6 e 21 a 23/6, o Festival Folclórico do Canaranas ocorre no conjunto Canaranas, na rua Lagoa da Pedra, no bairro Cidade Nova, zona Norte. A programação conta com swingueira, danças e quadrilhas, bem com como desfile da boneca-viva, escolha da rainha do Festival e rainha da Diversidade, além de um desfile de moda.

Festival Folclórico da Avenida Beira-Mar

Ainda na zona Norte, de 14 a 16/6 e 21 a 23/6, acontece o 25º Festival Folclórico do Bairro Amazonino Mendes, no Campo do Lidam, nº 500, Mutirão. Nas mesmas datas, ocorre também o Festival Folclórico do conjunto Renato Souza Pinto 1, a partir da 19h, na rua Professor Manuel Belém, no bairro Cidade Nova.

Os Festivais Folclóricos dos Bairros apoiados pela prefeitura seguem até o dia 1° de setembro.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as notícias do Portal EM TEMPO pelo WhatsApp - Clique aqui

Quer mais cultura em Manaus? Veja a seção de cultura do Portal EM TEMPO

Cantora Márcia Nova agita festival da Faz neste domingo