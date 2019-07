Arraial Chefs de Ponta anuncia novidades para edição 2019 em Manaus

Divulgação

Manaus - O Shopping Ponta Negra e o Rota dos Chefs anunciaram hoje (14) os cardápios e os nomes dos 14 chefs que irão participar da edição deste ano do Arraial Chefs de Ponta, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Os chefs serão Alexandre Binard, Alexandre Loureiro, Ary Filho, Babú Loureiro, Cinthia Soares, Dedé Parente, Ewerton TioMetal, Fabiola Borges, Mansur Seffair, Martina Caminha, Menga Rola, Milton Rola, Paulo Fortunato e Pio Câmara.



O arraial acontecerá no estacionamento frontal do Shopping Ponta Negra. No festival, o público poderá saborear diversas opções gastronômicas, que custam de R$ 5 a R$ 25, preparadas pelos chefs de cozinha, além de prestigiar as atrações musicais: A entrada é gratuita.



Confira o cardápio:

Barraca do Chef Paulo Furtado

Quem visitar a barraca do chef Paulo Furtado encontrará Tacacá, Unha de Caranguejo, Bread Fish e Pirarucu Com Molho de Camarão. Já na barraca do chef Pio Câmara, o cardápio traz Carne de Sol na Brasa (com baião, farofa e vinagrete), Frango na Brasa (com arroz, farofa e vinagrete) e Bolinho de Carne de Sol com Queijo Coalho.

Chef Ary Filho

O chef Ary Filho preparou um cardápio de encher os olhos com Maçã do Amor, Torta de Banana, Bolo Gelado de Leite Ninho com Geléia de Morango e Bolo de Chocolate Recheado com Calda de Chocolate.

Chef Jean Christopher



Na barraca do chef Jean Christopher, o público do arraial vai encontrar Batata Recheada Brasileira (carne com champignon), Francesa (frango com catupiry), e Portuguesa (bacon, cebola, milho, azeitona e cream cheese).

Barraca do chef Ewerton TioMetal



A pedida na barraca do chef Ewerton TioMetal será o Churrospão, o Cupim Defumado no Cascalhão e a Picanha na Brasa acompanhada de arroz com brócolis, vinagrete de abacaxi, farofa e pão de alho.

Chef Milton Rola



O chef Milton Rola também promete surpreender o público com quatro opções de pratos bem regionais: Pirarucu de Casaca, Vatapá e Caruru, Filé de pirarucu empanado (com castanha, arroz de tucupi e farofa crocante), Arroz de Pato no Tucupi e Ventrecha Salmorada (com arroz branco e farinha uarini).

Barraca do chef Alexandre Binard



Os fãs de doces também terão vez na barraca do chef Alexandre Binard, que traz Waffle de Liege com Chantilly, Waffle de Liege com Chocolate e Chantilly, Waffle de Bruselas com Chocolate e Chantilly, e Waffle de Bruselas com Geléia de Cupuaçu com Chantilly. Já a chef Cinthia Soares apresentará Pamonha, Canjica, Milho Verde e Munguzá.

Barraca do chef Babu Loureiro

O chef Babu Loureiro traz opções do tradicional kikão: o Junino (salsinha, molho de kikão, queijo ralado, maionese e batata palha), o Especial (salsicha, molho de kikão, queijo ralado, mussarela e maionese verde), o Paraibano (salsicha, carne moída, vinagrete, manteiga de garrafa e queijo ralado), e o GuacaDog (salsicha, molho chilli, guacamole, molho cheddar). Enquanto na barraca da chef Martina Caminha as estrelas são o Acarajé, Pastel de Pizza, Farofa de Charque, e Farofa de Camarão.

Barraca do Chef Menga Rola

O chef Menga Rola vai preparar Sanduíche de Pernil, Farofa de Pirarucu do Menga, e Escondidinho de Carne Seca do Menga. E o chef Dedé traz um cardápio que inclui Paçoca de Carne com Banana e Queijo, Escondidinho do Dedé, Pastel de Carne de Sol, e Fritada de Camarão.

Barraca do Chef Xande Loureiro

Já o chef Xande Loureiro traz o Combo Junino (churrasquinho, farofa, vatapá e arroz), o Estrogonofe de Filé Mignon, e o Bacalhau Espiritual. E a chef Fabíola Borges promete encantar o público com a Moqueca de Palmito (com farofa com castanha e arroz), Coxinha de Lombo Suíno e Molho Barbecue, Bôla de Sardinha, e o Pastel de Forno de Frango Paraense.

Programação musical

No dia 5, quem abrirá a programação musical do Arraial Chefs de Ponta será a cantora amazonense Márcio Novo. A artista foi criada na escola do samba-rock pelo seu padrinho Bebeto, e produzida por nomes como Paulo Calasans e Wilson Souto Júnior. Atualmente, voltada para as suas raízes, é produzida pelo maestro paraense Manoel Cordeiro, nacionalmente reconhecido pelo fenômeno da lambada.

Banda Mão Pra Riba

No dia 6, a banda Mão Pra Riba será a primeira atração a subir no palco do evento trazendo toda a musicalidade nordestina. O grupo, formado por policiais militares, tem como repertório sucessos nacionais de forró pé de serra e de ícones do baião, como Luiz Gonzaga.

Eduarda Brasil

Em seguida, será a vez da atração nacional, a cantora nordestina e ganhadora do The Voice Kids 2018, Eduarda Brasil. Neste ano, a artista gravou o seu primeiro DVD “Minha Verdade”, com participações de Batista Lima (Ex Limão com Mel), Michele Andrade (Ex The Voice), JM Puxado e o pai da Eduarda, Erismar Pereira.

Banda Carrapicho

No dia 7, a festa ficará com a banda Carrapicho, com o lançamento do novo álbum e a sua formação completa. Famoso pelo hit “Tic Tic Tac”, que esteve nas paradas musicais de todo o mundo nos anos 90, o cantor Zezinho Correa promete levar nostalgia ao público do Arraial Chefs de Ponta.