Dj Evandro Jr lança novo DVD neste sábado (15) no Moai Restobar

Manaus - Neste sábado (15), a partir das 21h vai rolar o lançamento do novo DVD do Dj Evandro Jr, durante a 'Santa Farra' do Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A gravação também ocorreu na casa no último dia 30 de abril. Intitulado de "Baile do Dj", a gravação do DVD reuniu grandes nomes da música como o príncipe do Brega Wanderley Andrade, o rei do arrocha Guto Lima, George Japa, Vanessa Auzier e Daniel Trindade.



Para o lançamento também não será diferente, além da Banda Xiado da Xinela, da qual Evandro é vocalista, a festa terá ainda shows de Jyou Guerra, NTDS e nos intervalos quem comanda a festa é o Dj Maiky.



Para participar do lançamento do DVD e ainda curtir a "Santa Farra" sem pagar nada, a casa disponibiliza uma lista vip nas redes sociais oficiais (@moairestobar). Para garantir entrada gratuita até a meia-noite, basta deixar o nome nos comentários. Após este horário será cobrado o valor de R$20 na pista e R$50 para quem quiser desfrutar de um open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska.



O Moai reserva ainda um espaço para os aniversariantes que desejam comemorar no local. Mas é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602. Os aniversariantes ganham mesa reservada, lista vip para os convidados até as 00h, combo de Hulk e Nordk.



Serviço

O quê: Dj Evandro Jr lança novo DVD neste sábado na 'Santa Farra' do Moai Restobar



Quando: Sábado (15) às 21h



Onde: Moai Restobar - Avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste.



Quanto: Entrada Free até a meia-noite, após R$20.

