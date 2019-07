Show do humorista Carlinhos Maia é adiado em Manaus

Manaus - O humorista Carlinhos Maia que estava a caminho de Manaus para realizar o show ‘Fiquei Famoso’ neste sábado (15) às 20h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, teve que adiar o show para a próxima segunda-feira (17) após o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus ser fechado devido ao pouso de emergência do voo da companhia MAP Linhas Aéreas no que ocorreu neste sábado. A informação foi dada pelo próprio comediante em suas redes sociais.

Segundo informou Carlinhos Maia nas Redes Sociais, o voo com destino a Manaus, teve que ser alterado para Brasília, porque a tripulação foi informada que nenhum voo poderia estar chegando na capital amazonense, retornando assim para o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo (SP). O humorista ainda ressaltou que o show não será cancelado.

A MB eventos, produtora que está organizando o evento, informou por meio de nota que show ocorrerá na segunda-feria (17) a partir das 21h. E quem não puder ir ao espetáculo na data remarcada os ingressos serão integralmente devolvidos nos locais onde foram adquiridos.

A assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que, o aeroporto foi fechado para que os agentes pudessem realizar a retirada da aeronave que fez o pouso forçado. Ainda não há previsão do retorno das atividades.

