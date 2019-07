Beleza e diversidade é tema de exposição em viaduto de Manaus

Reprodução

Manaus- A exposição "Olhar que te olha" em Manaus traz fotografias de pessoas anônimas com trabalhos expostos no Viaduto Miguel Arraes, na Av. Darcy Vargas, acesso pela rua Maceió. Os viadutos já fazem parte do cenário da cidade de Manaus. Pensando nisso, a fotógrafa Dani Cruz decidiu expor seu trabalho fotográfico nessas construções urbanas.

É a primeira vez que uma exposição como essa é realizada em um viaduto na cidade. Além das fotografias, a exposição conta com painel interativo na área do gramado, onde as pessoas podem escrever, opinar e interagir com a obra.

Para a fotógrafa, a exposição vai além da fotografia. Conta relatos de medos, sonhos, projetos e alegrias de cada personagem. "Eu espero que com a exibição do documentário as pessoas possam refletir melhor sobre o julgamentos que tendemos a fazer, todas as vezes que vemos alguma pessoa com uma aparência diferente da nossa", disse a fotógrafa Dani Cruz.

Rodas de conversas e exposições farão parte da programação. A fotógrafa falará sobre todo o processo, construção e realização até chegar no resultado final, estimulando o olha crítico para temas como a desigualdade e o preconceito.

A fotógrafa conta sobre as dificuldades de produzir algo grandioso e necessário para o debate sobre o assunto.

"Foram pelos menos três meses para a autorização e produção de toda a exposição, mas todos os desafios foram contornados."

Dani conta sobre a escolha de envelopar um viaduto e ter o seu trabalho exposto em grande escala, inovando na fotografia com mais de 100 metros quadrados de fotos com personagens.

"Meu projeto era um viaduto ou prédio. Meu objetivo era de levar a arte para quem estava passando na rua, principalmente para pessoas que não frequentam galerias de arte, democratizar a arte. Como eu fotografo várias pessoas na rua, vi a oportunidade de mostrar pessoas mais simples que pudessem fazer parte de uma obra".

A fotógrafa manauara fotografa profissionalmente há dez anos, com trabalhos com mulheres grávidas e bebês recém-nascidos.

Contadores de histórias reais

A exposição conta histórias de gente da região, pessoas reais, que talvez nunca veriam seu rosto estampado em um viaduto. “Às vezes, não conseguimos compreender o ‘outro’ através do olhar, muitas vezes porque estamos julgando a pessoa pelo que veste, usa ou ouve, e com isso esquecemos totalmente que do outro lado está um ser humano que ri, chora, acerta e erra que nem todos nós”, reflete Dani Cruz.

Várias pessoas já reconhecem o trabalho da fotógrafa, principalmente as pessoas que compõem a obra e viram seus rostos estampados no viaduto. "O retorno tem sido maravilhoso, muitos personagens foram para exposição e se emocionaram, ficaram gratos ao serem escolhidas para compor a obra."

O projeto continua e busca novos ares

Segundo a fotógrafa, projeto que iniciou em 2016, não acaba nessa exposição. Dani pretende continuar com a exposição com novas versões em outros estados do Brasil e países. "A exposição já foi para o Canadá, embora em pequena escala, posso dizer que já fomos longe, mas não paramos por aqui." enfatiza a artista.

Para quem deseja saber mais, a exposição tem conta nas redes sociais no endereço @olharqueteolha.

Rodas de conversa

A idealizadora do projeto realizará duas rodas de conversa, o evento é gratuito e voltado para pessoas que atuam na área. As datas são: dia 25 âs 14h30 e 29 de junho às 10h, no Palacete Provincial. Na Galeria de Arte do ICBEU acontecerá no dia 18, às 19h30, no dia 19 às 16h e no dia 29 de junho, às 14h.

A intervenção é um dos projetos contemplado no Edital Conexões Culturais de 2017 da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

