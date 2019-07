Ramito Circo estreia em Manaus com show dos palhaços Patati Patatá

Patati Patatá será atração do circo localizado no estacionamento do Amazonas Shopping | Foto: Divulgação

Manaus- A temporada do Ramito Circo em Manaus começa na próxima quinta- feira e já estreia com show dos palhaços Patati Patatá. Os artistas irão apresentar o espetáculo “Alegria”, em oito sessões na capital amazonense, de 20 a 23 e de 27 a 30 de junho.



O Ramito Circo ficará instalado no estacionamento do Amazonas Shopping, próximo à Cachaçaria do Dedé. As sessões acontecem às quinta-feiras e sextas-feiras, às 20h30, e sábados e domingos em três horários - 15h30, 18h e 20h30.

No espetáculo ‘Alegria’, pais e filhos poderão interagir ao som dos sucessos da dupla de palhaços mais amada do Brasil. No repertório terá canções como o “Ronco do vovô”, “O casamento do Pato” e “A minha velha”.

O criador dos personagens e diretor artístico do espetáculo, Rainaldi Faria, diz que o público pode esperar um show animado, colorido e cheio de surpresas para que as crianças possam cantar e dançar. “As famílias terão a oportunidade de ver um show lúdico, animado, repleto de encanto e magia, características da dupla Patati Patatá”, avisa Rinaldi Faria.

Circo Ramito:

De segunda-feira a quarta-feira, crianças e adultos poderão assistir show de trapezistas, mágico, acrobatas, malabaristas e globo da morte.

Os ingressos estarão à venda na bilheteria do circo. Cadeira setor popular custam R$ 20 criança e R$ 40 adulto, cadeira VIP R$ 30 criança e R$ 60 adulto.

Agenda: Ramito Circo em Manaus

Local: Estacionamento do Amazonas Shopping

Ingressos: Bilheteria do circo

Valores: Cadeira setor popular R$ 20 criança e R$ 40 adulto/cadeira VIP R$ 30 criança e R$ 60 adulto

