Projeto em histórias da arte aborda imagens e símbolos de Manaus

Manaus- O projeto cultural e de pesquisa em história da arte Imagens e símbolos de Manaus: História Social da Arte e Cultura Visual iniciará suas atividades no dia 24 deste mês, ofertando ao longo da semana três minicursos sobre imagens e símbolos de Manaus. O acesso será gratuito, aberto a todos os interessados e as inscrições serão feitas na hora no local do evento, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA). A proposta foi premiada pelo Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017.

A ideia geral do projeto é de que a história da arte e da cultura visual em Manaus pode ser tratada sob o enfoque de quatro símbolos relacionados à capital amazonense - símbolos implementados de maneira oficial ou extraoficialmente.

A partir dessa premissa, embasado nas pesquisas empreendidas pelo proponente, o pesquisador Sávio Stoco, doutor em Meios e Processos Audiovisuais (ECA/USP), foram delimitadas quatro imagens de maior envergadura que, ao longo do período da vida na capital do Amazonas, foram influentes: o Encontro das águas, Ajuricaba, a Cidade Flutuante e o Sauim-de-coleira.

Essas imagens se tornaram símbolos associados a Manaus ao serem representadas por meio de um diversificado grupo de objetos visuais e/ou verbais, tais como obras de arte pictóricas (pinturas), desenhos, arte gráfica, monumentos, filmes, escritos (poemas, crônicas etc.), fotografias, escudos governamentais, cartões-postais entre outras mídias.

A partir dessa pesquisa acadêmica/cultural inédita, desenvolvida para esse projeto, foi organizada uma série com sete minicursos, divididos em duas etapas (junho e julho). Na segunda etapa, em julho, participarão como convidados três pesquisadores cujos temas de pesquisa contribuirão para aprofundar o conhecimento do público sobre a história da arte em Manaus. Esses convidados serão os professores Luciane Páscoa (PPGLA/UEA), Gustavo Soranz (Fametro) e Rômulo Nascimento (doutorando ESDI/UERJ).

Imagens e símbolos de Manaus: História Social da Arte e Cultura Visual conta com a chancela do Programa de Pós-Graduação Letras e Artes (PPGLA) da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA). Realização da Manauscult e apoio da Pinacoteca do Amazonas (SEC-AM).

