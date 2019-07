Crítica de cinema é tema de roda de conversa em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A crítica de cinema será o tema de roda de conversa promovida pelo Cine Set neste próximo sábado, 22/6. A atividade gratuita acontece a partir das 15h30 no Café com Texto, localizado na rua Belo Horizonte, 1.391, zona Centro-Sul de Manaus. O evento é a segunda contrapartida do livro ‘Cine Set e a Crítica Cinematográfica no Amazonas’ contemplado no edital Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus.



O evento será conduzido pelo crítico do Cine Set e psicólogo Danilo Areosa, com outros dois membros do site: Gabriel Oliveira e Susy Freitas, autora do livro. Os convidados especiais do evento também estão definidos: o professor universitário, pesquisador e realizador audiovisual Gustavo Soranz, o jornalista cultural do A Crítica, Rosiel Mendonça, e a criadora do projeto literário ‘Vírgulas Cardeais’, Maria Cecília Costa.

Livro cine set

Antes da roda de conversa, o Cine Set lança o livro ‘Cine Set e a Crítica Cinematográfica do Amazonas’ nesta quarta-feira, 19/6. A noite com a sessão de autógrafos acontece a partir das 19h30, no Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, 279, no Centro de Manaus.

O livro é uma coletânea das melhores críticas e entrevistas produzidas no site de cinema produzido em Manaus. A obra apresenta, na introdução, uma breve trajetória da crítica cinematográfica no Amazonas. Os primeiros passos do gênero textual na primeira metade do século XX passando pela realização da revista ‘Cinéfilo’, de José Gaspar aos programas radiofônicos comandados por Ivens Lima e Joaquim Marinho até o lançamento do Cine Set serão abordados.

Em seguida, o público poderá ver uma coletânea dos melhores textos do Cine Set. Críticas de filmes locais, como “Formas de Voltar Para Casa”, de Rafael Ramos, e “Os Monstros”, de Bernardo Abinader, dividem espaço com análises de longas nacionais e internacionais, como “O Som ao Redor”, “O Processo”, “Django Livre”, “Corra”, entre outros. As entrevistas feitas pelo site com nomes como Fernanda Montenegro, Jean Claude-Bernadet, Anna Muylaert, Márcio Souza, Tom Zé, Othon Bastos e Pablo Villaça também terão destaque no livro.

Aberto ao público, o lançamento do livro contará com a presença de todos os integrantes do Cine Set para a noite de autógrafos e coquetel. Cada livro será vendido por R$ 30 na noite do evento. Conforme previsto no edital, 25 cópias serão entregues à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O site prevê também doação do livro para universidades e escolas de artes de Manaus.

SERVIÇO

O quê - Roda de Conversa sobre Crítica de Cinema

Quando - Sábado, 22/6

Horário - 15h30 às 17h30

Onde - Café com Texto, rua Belo Horizonte, 1.391, zona Centro-Sul de Manaus

Quanto - GRATUITO