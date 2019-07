Vídeo: missa homenageia Festival Folclórico de Parintins

Parintins - O maior templo católico do interior do Amazonas, a Catedral do Carmo, estava lotado. Os bumbás levaram sócios, torcedores, estandartes e itens para a celebração.

O autor da ideia foi o padre Carlos Caridade, carioca de nascimento e parintinense de coração. Ele espera que essa missa, que acontece um mês antes do dia da padroeira de Parintins, seja incorporada ao calendário religioso e cultural do município.

Um dos momentos de grande emoção foi a procissão de entrada da missa. De joelhos e levando nas mãos quadros com as fotos do ex-levantador de toadas, Arlindo Júnior, e do ex-tripa do boi, Marcos Azevedo, o artista Juarez Lima pediu a saúde de ambos.

Há 54 anos, com o apoio da igreja católica, nascia no lugar o Festival Folclórico de Parintins. A missa em homenagem a esse grande espetáculo, de certa forma marca o resgate da participação da igreja na maior manifestação folclórica da amazônia.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Tadeu de Souza/TV Em Tempo

Leia mais:

