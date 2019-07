André Lara é atração de 'Uma Noite no Nostalgia' do Ases do Pagode

André Lara se apresenta em Manaus pela terceira vez | Foto: Divulgação

Eles trazem no DNA o samba que a gente respeita, de verdade, de raiz. É como traduz o neto da 'dona' do ritmo mais brasileiro, André Lara, herança de Ivone, a joia rara do samba. Ele é um dos convidados do show em comemoração aos 32 do Ases do Pagode que ocorrerá hoje (19) no Terreirão Mãe Zulmira, nome da nova quadra do GRES Reino Unido, no Morro da Liberdade, Zona Sul, a partir das 21h.

Além dos 'caras', estarão por lá as meninas do Elas Cantam Samba (Márcia Siqueira, Fátima Silva, Lucilene Castro e Cinara Nery), os ex-integrantes do Ases (Junior Rodrigues, Mariozinho, Michael, Joabe, Ticva , Markinhos Sucesso e Thiago Uriel), Uendel Pinheiro e o Grupo Vem K Sambar. A realização é da Peara Eventos.

Neto de Dona Ivone Lara, André traz no sangue o DNA do samba | Foto: Divulgação

Pela terceira vez em Manaus, o neto de dona Ivone Lara vem a capital amazonense. Desta, ela vai lançar seu EP em homenagem à avó ilustre com a obra intitulada "Doces Recordações".

"Vou cantar alguns sucessos da minha avó, alguns sambas consagrados para levantar a galera, até porque sempre fui muito bem recebido em Manaus e tenho que retribuir esse carinho. Vamos botar pra quebrar. E eu convido a todos os sambistas da cidade para curtir o aniversário do Ases do Pagode na Reino Unido da Liberdade. Vamos cantar muito samba sem agrotóxico (samba de raiz)", prometeu André Lara.

Nostalgia

Segundo a empresária, fundadora e única mulher no Ases do Pagode, Lenice Ramos, nos últimos anos virou tradição o Ases do Pagode rememorar os tempos áureos do grupo na casa no bairro Cachoeirinha que reunia a nata do samba aos domingos.

"Resolvemos comemorar nossos 32 anos com a festa que fazemos sempre e que o povo gosta muito que é o Uma Noite no Nostalgia, que relembra a casa auge do pagode dos anos 90. Casa onde aos domingos levávamos uma multidão de sambistas. Vamos 'passear' e cantar um pouco a nossa história através do repertório que tem, além das nossas músicas grandes sucessos do SPC, Jorge Aragão, Negritude,r Raça, Pirraça, Zeca, Fundo de Quintal, dentre outros. Enfim, muita coisa boa que não cabe numa festa só", contou.

Do primeiro show aos dias atuais, lá se vão 32 anos

O Ases do Pagode surgiu dia 27 de maio de 1987, quando os militares da Aeronáutica Jorge Ignácio, Jayr Oliveira, Jorge Otávio Florippes, Amaral, Marcos Abreu, Rocha e Siqueira resolveram “brincar de samba” e fundaram o grupo que viria a ser a maior expressão do samba e suas ramificações no Amazonas, como o pagode.

“Nosso lançamento ocorreu no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam). Um show para poucas pessoas, mas que acabou atraindo muitos curiosos e deu nisso: muito samba”, disse Jayr, único fundador do grupo que segue na atual formação.

Atualmente o Ases do Pagode é formado por duas gerações de sambistas de primeira qualidade | Foto: Divulgação

Formação atual



Atualmente o Ases do Pagode é formado por duas gerações: Jayr um dos fundadores e Jorge Henrique (Jorjão Pampolha), filho do fundador e idealizador do grupo Jorge Ignácio. Além de Sidimar Oliveira, João Paulo Bentes o JP, Wilyam Jorge e Felipe Bruno.

Serviço:

O que? Show "Ases do Pagode - Uma Noite no Nostalgia" e convidados



Quando? 19 de junho - a partir das 21h



Onde? Quadra da Reino Unido da Liberdade - Terreirão Mãe Zulmira - Morro da Liberdade (Zona Sul)



Quanto? Lote Solidário R$10,00 + 1kg de alimento Não Perecível para o Instituto Reino do Amanhã/ Premium R$ 80,00 (com bebida liberada até 01h), Mesas R$ 100,00 (para 4 pessoas + 1 balde com 10 cervejas), Camarote R$ 500,00 (12 pessoas + 1 balde com 12 cervejas).



Lojas Granada (Centro), Amazonas Shopping e Sumaúma Shopping, Peara Eventos (rua dona Mimi 114 - Morro da Liberdade, Bar da Itaipava (avenida Max Teixeira).



Informações: 98156-1578/99499-0204

