Vídeo: prefeitura paga R$ 500 mil para show de Anitta em Parintins

Parintins - Em muitos bairros da cidade, as ruas estão repletas de lama, mato e lixo. A rua seis do bairro Itaúna 2 está sem condições de tráfego de veículos. Mas apesar de todos esses problemas de infraestrutura, o prefeito do município, Frank Bi Garcia (PSDB) vai pagar R$ 500 mil à cantora Anitta para se apresentar na Festa dos Visitantes, que antecede o Festival Folclórico de Parintins.

Moradores ficaram indignados com o valor alto do cachê, alguns acham que o valor é uma afronta ao contribuinte.

As promotoras de justiça da comarca de Parintins, Lilian Almeida e Marina Campos notificaram a prefeitura para que forneça a documentação referente ao contrato da cantora com o município.

O Ministério Público também quer as informações relacionadas ao show de Anitta em Parintins. A entrega da documentação deve ser feita até a próxima semana.

A quantia a ser paga à cantora foi publicada no Diário Oficial de Parintins no último dia 26 de abril. Neste ano, a Festa dos Visitantes vai ser realizada no estádio Tupy Cantanhede, no dia 27 de junho. É a segunda vez que Anitta se apresenta no evento.

Em nota, a prefeitura de Parintins disse que as atrações são pagas em parceria firmada entre o governo do Estado e a iniciativa privada.

