Onde aprender música em Manaus? Confira a lista de escolas

Manaus possui escolas de músicas para todos os tipos de orçamentos | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- Independente de qualquer ritmo, estudar música traz diversos benefícios e influencia diretamente na vida e no comportamento. O Portal Em Tempo apresenta escolas em Manaus que são referências na música, com preços acessíveis e outros até gratuitos. E revela artistas que trabalham com a música na capital.

Lista das escolas de música em Manaus

Escola Blue Note

Com 20 anos de mercado, a escola Blue Note é uma das mais conhecidas na cidade de Manaus. Localizada na avenida Djalma Batista oferece aulas de violão, bateria, teclado, guitarra, canto, violino, contrabaixo, banjo, cavaco e saxofone, todos com valores acessíveis para crianças, jovens e adultos

A escola é reconhecida em Manaus por 20 anos de história | Foto: Bruna Oliveira

A partir das 15h, as aulas são duas vezes por semana e aos sábados, durante o dia todo. Os cursos são de oito meses a um ano e meio de duração. As aulas mais procuradas são de vilão, teclado e canto.

Karen da Costa, proprietária da escola, revela que o cantor Berg Guerra conhecido em Manaus e em todo o Brasil com a música "Mi vida", estudou na escola Blue Note.

Contato: (92) 99284-0280

Endereço: Milhomem Center - Avenida Djalma Batista, 3 andar, sala 216

Luthieria e escola de música Márcio Costa

O que antes era um luthieria (espaço de conserto e fabricação de instrumentos musicais), hoje virou a escola que tem mais de 60 alunos em turnos matutino e vespertino. A escola funciona há dois anos, com cursos que duram um ano.

O que antes era para venda e conserto de instrumentos se transformou em escola na capital | Foto: Bruna Oliveira

Os cursos disponíveis são de guitarra, bateria, contrabaixo, banjo, violino, teclado e cavaco, além de canto, técnica vocal e a nova modalidade de musicalização infantil com fonoaudióloga.

A escola continua como luthieria | Foto: Bruna Oliveira

Júlio Lira já participou do grupo amazonense Raízes caboclas, grupo formado nos anos 80, com abordagem regional e tendências musicais da região norte. Hoje faz parte do time de professores da escola.

Dani Sá do grupo Vibe A+ também faz aula na escola de música e hoje já atua na noite manauara com apresentações em ritmo de pagode.

Henrique Souza,16, faz aula de bateria há 5 meses e já mostra que o talento, segundo ele, é de família. Escolheu fazer aulas na escola para seguir a mesma história da família de músicos.

O aluno de bateria já pertence a uma família de músicos e decidiu seguir os exemplos | Foto: Bruna Oliveira

O professor Neto Antunes, conta com alegria que o aluno Henrique aprendeu rápido e em meses já toca vários ritmos, hoje atua com alunos particulares fora e dentro da escola. Desde 2000 atua na música amazonense.

Dono da própria marca também é patrocinado por empresas de acessórios para bateria | Foto: Bruna Oliveira

Contato: 99287-8784

Endereço: Rua Monsenhor coutinho, 247- Centro

Centro Suzuki Amazonas



O Centro possui diversos diferenciais, a área da musicalidade vai desde os primeiros dias da crianças até a idade adulta. As filosofias usadas para as faixas etárias são para despertar o aprendizado musical.

O curso SECE, Suzuki Early Childhood Education, são para os bebês, a faixa é de zero a três anos e meio, as atividades são no Centro e na casa dos alunos com rotinas específicas, aulas voltadas para o estímulo musical.

Despertar o aprendizado musical na criança pode ser trabalhada desde o nascimento | Foto: Divulgação

O curso de violino é disponível para crianças a partir de três anos. O violinista japonês Shinichi Suzuki viu nas crianças a facilidade em aprendizado, tanto a língua nativa como tocar um instrumento musical. O curso também oferece aulas de viola e violão.

O espaço tem professores capacitados internacionalmente. As aulas são realizadas em grupos e individuais. Após a finalização do curso, o centro promove a formatura e um concerto musical.

Professores internacionais fazem parte da equipe do Centro Suzuki Amazonas | Foto: Divulgação

Endereço: Rua Terezina, 95, bairro Adrianópolis

Contato: 98240-7375

Cursos gratuitos em Manaus

O Liceu de arte e ofícios Claudio Santoro (LAOCS), administrado pela Secretaria de Cultura (SEC) abriu inscrições para o segundo semestre de 2019. São 1.776 vagas para os cursos de violão, violino, teclado, violão para idosos e com as novidades em dois novos cursos: teatro musical e musicalização infantil em percussão amazônica.



São mais de mil vagas disponíveis para o segundo semestre | Foto: Marcely Gomes

As inscrições são gratuitas e começarão a partir do primeiro dia de julho, no endereço: Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, ao lado do Sambódromo, na secretaria escolar, bloco F. Contato: 092 3232 1950 e 3017 8823.

O mercado musical no Amazonas

O professor da escola Blue Note, Renato Linhares, tem 50 anos na área da música. Autodidata, toca 10 instrumentos e relembra que desde os dez anos de idade tinha paixão pelos instrumentos musicais.

Renato Linhares conta que a paixão pela música começou na infância e continua até hoje | Foto: Bruna Oliveira

O músico conta que é preciso ter coragem para viver da música. "É periódico, às vezes tem baixa e em alguns momentos está favorável. É preciso aproveitar o momento, a fama passa, mas o que permanece é o aprendizado”, afirma o músico.



Segundo Karen da Costa, proprietária da escola Blue Note, há variação no mercado, tudo depende da demanda e procura.

"O mercado de música oscila tanto para quem trabalha como para quem deseja ingressar em um curso. O período de grande procura por parte dos alunos são dos meses de janeiro a julho", declara.

O músico Neto Antunes conta que durante anos tocou em uma banda de forró famosa na cidade e no Brasil, mas decidiu investir no próprio nome como baterista da região. Patrocinado por dez marcas de acessórios de bateria, o artista faz workshop e promove encontros entre alunos, professores e outros amantes da música.

Neto Antunes é conhecido no cenário manauara | Foto: Bruna Oliveira

"Na música tem que ser proativo, multifuncional e corajoso. Fazer de tudo e um pouco mais senão você não consegue", diz.

"A música mudou a minha vida"

A busca em aprender a tocar instrumentos musicais foi incentivado pela avó | Foto: Reprodução

A música na vida do Adriano Assis, 33, começou com 14 anos nos cursos de música no município de Tabatinga, distante 1.111 km de Manaus. A avó que fazia corte e costura, acompanhava os netos nas aulas. A paixão começou com os instrumentos de sopro, flautas e clarinetes, depois a bateria entrou na lista dos instrumentos que Adriano aprendeu a tocar.

O músico conta que muitas pessoas fizeram parte do início da paixão pela música. Relembra que por não conseguir conciliar os cursos, teve ajuda especial de Benjamim, um homem que o incentivou a querer mais.

Bateria é apenas um dos muitos instrumentos que Adriano toca e dá aula, hoje pretende aprender escaleta | Foto: Reprodução

“Benjamin foi um homem que me incentivou a continuar. Muitas vezes me sentia cansado em conciliar estudos e o curso de música. Ele foi me dizendo os truques da bateria e fui pegando só de olhar e quando menos esperava já tocava bateria na igreja. O amor foi crescendo e não queria saber de outra coisa a não ser a música", relembra o músico.

Após entrar no curso superior de licenciatura em letras na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), o músico decidiu criar a fanfarra na escola onde terminou o ensino médio e passou a trabalhar em projetos sociais voltados para a música.

Letras e a oportunidade de usar a música para a mudança de vida

Adriano fez seu projeto de finalização de curso superior com o ensino de música nas escolas, cujo principal objetivo é desenvolver o processo cognitivo, melhorar a leitura e a coordenação motora das crianças.

Adriano viu na música a oportunidade de mudar de vida | Foto: Reprodução

O artista desenvolve um projeto de música com alunos do ensino fundamental I com flauta doce e do ensino fundamental II com fanfarra e violão.

Adriano conta que a música é importante e teve um papel essencial na sua vida, principalmente na juventude. A mãe e a avó incentivaram no caminho musical, pois consideravam uma alternativa fora da criminalidade.

"A música mudou minha vida em relação ao grande índice de drogas em minha cidade. Minha mãe sentia medo de ver seus filhos no mundo do crime. Então decidimos fazer os cursos juntos. Foi aí que a música mudou minha vida. Vi muitos amigos meus presos e morrendo com as escolhas que fizeram", diz.

A chamada tríplice fronteira amazônica com extensão territorial a fronteira do Brasil com o Paraguai, na divisa da Colômbia e Peru, o município de Tabatinga é conhecido como a rota do narcotráfico e assassinatos. As guerras de facções pelo comando da região é constante e ganham atenção especial.

