Feriado prolongado terá programação variada nos espaços da SEC

Manaus - O fim de semana vai começar mais cedo por conta do feriado da próxima quinta-feira (20). Nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) haverá uma programação variada que contará com musicais, shows, espetáculos teatrais e concertos. Confira!

Quarta-feira (19)

Para começar, nesta quarta-feira (19), véspera de feriado, às 19h, o cantor Luso gravará o CD/DVD “Luso 18 Anos Acoustic”, no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 833, Centro). O show comemora a maioridade artística de Luso e reunirá os grandes sucessos do artista. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 20 (inteira) no site Bilheteria Digital. No dia do evento também estará disponível na bilheteria do Teatro.

Já o Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro) receberá, às 20h, o musical “I Love Parazinho – O sonho de Veveta”, assinado pelo coreógrafo Gandhi Tabosa, da Gandhicats Project. O espetáculo conta a história de uma personagem que sonha em conhecer a diva do calypso. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ao preço de R$ 60 (plateia e frisas), R$ 40 (1º e 2º pavimentos) e R$ 30 (3º pavimento).

Quinta-feira (20)

A Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, apresentará o concerto “Sinfonia Manfredo”, no Teatro Amazonas, nesta quinta-feira (20), às 20h, com entrada gratuita. No programa do concerto estão a abertura da ópera “Martha” (1847), de Friedrich von Flotow; e a sinfonia “Manfredo”, op.58 (1885), de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. A classificação indicativa é livre.

Sexta-feira (21)

Na sexta (21), às 19h, tem apresentação do espetáculo “A Bruxinha que era boa”, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro). A peça, encenada por alunos do curso de Laboratório Teatral do Liceu Claudio Santoro, A história utiliza de elementos do universo da magia para tratar de uma questão comum às crianças: a dificuldade de ser diferente. A montagem proporciona ao público um olhar sobre as crianças e adolescentes da contemporaneidade. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

Às 20h, no Teatro Amazonas, o maestro e compositor Adelson Santos apresentará “Tempo e ondas sonoras”, um show de música e poesia, com participação do trio Yebá Bëlo, formado pelas vozes femininas de Aline, Ana Dimitria e Eliandra Carvalho. A apresentação, que terá entrada gratuita, fará uma amostragem das principais obras de Adelson.

Sábado (22)

Às 20h, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), sob regência do maestro Marcelo de Jesus, apresentará o concerto “A arte da fuga”, no Teatro Amazonas. O repertório da apresentação será composto por obras de Johann Sebastian Bach (A Arte da Fuga, BWV 1080 Nº 1, 3, 6, 7, 9 e 19; e Oferenda Musical, BWV 1079) e Claudio Santoro (Três fragmentos de Bach). Entrada gratuita e classificação livre.

Domingo (23)

Às 19h, a Cia Interarte apresentará, no palco do Teatro Amazonas, o espetáculo “Broadway Night”, que reúne números dos principais musicais nova-iorquinos. Em duas horas de show, serão apresentados trechos de “Fantasma da Ópera”, “Chicago”, “Les Miserábles”, “Hairspray”, “Funny Girl”, “Família Addams” e uma adaptação de “Fame”, um dos espetáculos da Broadway mais encenados no mundo.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda ao preço de R$ 40 (plateia e frisas), R$ 30 (1º e 2º pavimentos) e R$ 20 (3º pavimento). A classificação indicativa é de 12 anos.





No mesmo horário, o Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 833, Centro, Ideal Clube) receberá a última apresentação da temporada de “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”. De autoria do dramaturgo Sérgio Cardoso, com direção de Douglas Rodrigues, o espetáculo é uma tragicomédia e uma crítica social e política de época sobre os fazeres culturais.

Escrita em 1981, a obra conta a história de uma família que, em 1918, numa cidade abandonada após uma crise, tenta sobreviver financeiramente por meio da promoção de espetáculos artísticos.

Os ingressos estão à venda no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no site Bilheteria Digital; e na hora do evento, na bilheteria do espaço. Classificação indicativa: 14 anos.

