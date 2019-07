Documentário sobre o impeachment de Dilma Rousseff estreia na Netflix

Nesta quarta-feira (19) o documentário sobre o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT) está disponível na Netflix. Intitulado como ‘’Democracia em Vertigem’’, o documentário produzido pela cineasta Petra Costa vai mostrar os reflexos da polarização política e da ascensão dos partidos de direita ao poder.

A cineasta conta que tinha 19 anos quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Além disso, Petra Costa afirma, no trailer do documentário, que a escolha de Dilma Rousseff para a sucessão de Lula, como a primeira mulher na presidência, demonstrava uma mudança de símbolos no país.

”Mas algo em nosso tecido social parecia mudar. O nosso país se dividiu em duas partes. O partido foi pego em um escândalo de corrupção. A maior investigação na história do país. A nossa democracia está desmoronando”, afirma a cineasta.

O documentário também apresenta os acontecimentos que sucedem as investigações da 'Operação Lava-jato' e que culminam na prisão do ex-presidente Lula. O filme também traz imagens internas e exclusivas dos bastidores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista e do Palácio da Alvorada, enquanto ocorria a votação para a queda de Dilma.

