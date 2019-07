'Vingadores: Ultimato' voltará aos cinemas com cenas inéditas

Os fãs da Marvel já podem comemorar. Uma nova versão de "Vingadores: Ultimato" voltará aos cinemas em uma versão estendida. O chefe dos estúdios Marvel, Kevin Feige, confirmou o novo filme ao portal "ComicBook".

"Não sei se já tinha sido revelado... Não sei em qual proporção. Mas vamos fazer isso no próximo fim de semana!", contou Kevin. Significa que, ao menos nos cinemas norte-americanos, a nova versão de "Vingadores: Ultimato" será lançada antes de "Homem Aranha: Longe de Casa", que estreia no Brasil no dia 4 de julho.

