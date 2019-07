Constantine’: Colin Farrell pode interpretar o personagem no cinema

Segundo o We Got This Covered, a Warner Bros. está trabalhando em um novo filme do ‘Constantine’ e já tem um favorito para o papel do exorcista inglês: Colin Farrell.

Vale lembrar que rumores afirmam que a Warner Bros. planeja criar dois universos separados para o DCEU, e, segundo as fontes, ‘Constantine’ fará parte de um deles, ao lado de outros projetos como ‘The Batman’ e ‘Supergirl’, sem nenhuma relação com ‘Aquaman’, ‘Mulher-Maravilha’ e assim por diante.

Para quem não se lembra, ‘Constantine’ iria participar de um filme da ‘Liga da Justiça Sombria’, produzido por Guillermo del Toro e dirigido por Doug Liman, mas desde 2017 não há notícias sobre o projeto.

John Constantine fez sua estreia nas telonas em 2005, interpretado por Keanu Reeves. A adaptação foi muito criticada por se afastar de suas origens dos quadrinhos, mas continua sendo amada pelos fãs de Reeves.

Keanu Reeves e Colin Farrell disputam papel de Constantine