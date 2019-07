Flashback Dance é a pedida para o fim de semana em Manaus

O DJ Raidi Rebello comanda a noite com as melhores sucessos dos anos 70, 80 e 90 | Foto: Divulgação

Manaus - Os fãs da música dos anos 70, 80 e 90 têm uma balada certa para curtir neste sábado (22). O DJ Raidi Rebello comanda a edição ‘Neon Party’ da festa Flashback Dance, a partir das 21h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Rua Francisca Mendes, 49, Cidade de Deus.

A noite temática oferecerá ao público a oportunidade de reviver os sucessos que marcaram época, combinando a trilha sonora com uma iluminação especial e telões onde serão exibidos videoclipes clássicos.



“Um dos diferenciais da festa é que a música não é focada nos sucessos de rádio e sim nos hits que agitaram as principais danceterias de Manaus, promovendo uma volta ao passado, especialmente para quem frequentava as casas da época”, destaca Raidi Rebello.



Antes de Raidi, quem “esquenta” a pista de dança são os DJs Márcio Lima e Ary Guedes. “A Flashback Dance é uma das festas de maior sucesso do Shopping do Chopp, pois traz para o público das zonas Norte e Leste os maiores nomes da cena local, e proporciona uma noite de muita nostalgia e boa música”, ressalta a organizadora do evento, Socorro Albuquerque.



Os ingressos para a festa já estão disponíveis ao valor de R$ 25 a pista e R$ 50 área VIP com open bar de água, refrigerante e chope Rio Negro. Os pontos de venda são a bilheteria da casa, a Academia Cheik Club e as lojas Asya Fashion do Shopping Cidade Leste e ao lado do Sumaúma Park Shopping. Mais informações através do telefone: (92) 99442-9168.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Show: artistas locais apresentam suas obras autorais neste feriado