Quer sair no feriadão?" Baile do Gargalo" promete muito forró e funk

Manaus - Quer sair de casa para dançar neste feriadão? O "Baile do Gargalo" promete agitar a noite com muito forró, funk e arrocha. A festa acontece hoje, quinta-feira (20), a partir das 21h. Dentre as atrações do evento, estão as estrelas do forró amazonense Felipe Salles, Guto Lima e 100% Abusado. A casa noturna está localizada na avenida Rio Branco, número 12, bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

O ingresso custa R$ 20, porém, colocando o seu nome na lista, através do WhatsApp da festa (99218 - 7479) o público não paga entrada até 00h. A 'rolha' (01 garrafa de whisky ou vodka por pessoa) será liberada até 23h. E terá promoção especial rolando: o chopp Brahma custará apenas R$ 2,99 até 22h.

Atração principal da noite, Felipe Salles vai cantar os sucessos que estão no seu primeiro CD da carreira solo ("O Poder"). Os sucessos de funk do momento ganharam uma nova roupagem na voz do cantor, que interpreta 15 canções no disco. A música “Agora quem não quer sou eu”, que o cantor gravou em parceria com Andrézinho, do Forró Festança, é o destaque do repertório dessa noite.

SERVIÇO

O que: Baile do Gargalo com Felipe Salles, Guto Lima e 100% Abusado

Quando: 20/06 (Quinta-feira)

Quanto: R$ 20 (Com nome na lista, não paga até 00h)

Onde: Gargalo Sport Beer, Avenida Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, bairro Vieiralves

Horário: 21h

