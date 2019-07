Vídeo: músicos renomados ministram aulas gratuitas em Manaus

Manaus - Começou na última quarta-feira (19) no Palácio da Justiça o Masterclass Musical, um curso intensivo de instrumentos para os estudantes e amantes da música que querem melhorar suas performances.

Os professores são músicos internacionais renomados que estão percorrendo o mundo compartilhando conhecimento. O evento é realizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Secretaria de Cultura do estado.

As aulas são gratuitas, abertas ao público, e vão até o próximo sábado (22), das 9h às 12h e 14h às 19h, no Palácio da Justiça. Já a palestra "Performance Musical em Destaque" acontece nesta sexta-feira (21) às 19h no bloco Mário Ypiranga da UFAM.

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

