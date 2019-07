Marquezine fala sobre ‘namoro’ com irmão de Giovanna Ewbank

A atriz da TV Globo Bruna Marquezine está muito bem, obrigada! Solteira desde o término do relacionamento com o jogador da seleção brasileira Neymar, a artista teve seu nome especulado na mídia especializada em entretenimento como a possível nova namorada do irmão da atriz Giovanna Ewbank, no entanto, tudo não passa de boatos

De acordo com uma declaração dada pela própria Bruna Marquezine, que marcou presença no aniversário da pequena Titi, filha da influenciadora digital Giovanna Ewbank com o ator global Bruno Gagliasso, Marquezine garantiu que não há nada de íntimo entre ela e Gian Luca Ewbank.

“Claro que não”, disparou ela ao ser questionada sobre o assunto por alguns jornalistas. “Estou solteira”, garantiu.

Leia mais:

Vidente afirma que Marquezine vai salvar Neymar