Nova traição: José Loreto é visto aos beijos com jovem no Rio

José Loreto foi visto aos beijos com uma bela jovem em uma festa no Rio de Janeiro no último domingo (16). Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o ator estava no evento “Sunset do Pato”, no Lagoon.

Loreto estava na pista de dança com algumas jovens quando de repente saiu o beijo, de acordo com Leo Dias.

Em fevereiro, Loreto se envolveu em uma polêmica após supostamente ter traído sua mulher, a também atriz Débora Nascimento. Procurada, a assessoria do ator disse que ele não comenta sua vida pessoal.

