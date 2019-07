Vanessa da Mata traz nova tour a Manaus nesta sexta

A cantora mato-grossense Vanessa da Mata se apresenta em Manaus nesta sexta-feira( 21), com a turnê ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina' | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora mato-grossense Vanessa da Mata se apresenta em Manaus nesta sexta-feira( 21), com a turnê ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’, o sétimo álbum da artista, no Teatro Manauara.

O repertório do show é composto por vários ritmos dançantes e músicas autorais da artista como Só Você e Eu, além de Nossa Geração, Vá Com Deus, Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina.



Os ingressos podem ser adquiridos através do site shoppingressos.com , e quem quiser adquirir nas lojas físicas pode comprar os tickets nas Óticas Diniz do Amazonas, Manauara e Sumaúma Shoppings. A Pista está no valor de R$60, frontstage, R$ 100; plateia setor A, R$ 200; setor B, R$150; e setor C, R$100.

O EM TEMPO conversou com Vanessa da Mata que disse estar “ansiosa” para cantar em Manaus. Ela falou sobre a carreira e sobre seus projetos futuros. Confira:



EM TEMPO – O que o público pode esperar do show da turnê ‘Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina’?

Vanessa da Mata — Estou ansiosa. Além da apresentação musical, é claro, os cenários e direção também são meus. A liberdade de criar e recriar foi total. É maravilhoso poder transmitir um trabalho tão autoral ao público. Espero que gostem.

EM TEMPO – Quais os projetos futuros de Vanessa?

VM — Tenho muitos projetos em mente, sempre. Minha cabeça não para. Mas agora é hora de focar nesse novo disco, nessa nova turnê, que, aliás, já tem muitas datas confirmadas pelo Brasil.

EM TEMPO – Você é cantora e compositora. O que te inspira para escrever suas canções?

VM — Bom, no caso de ‘Quando deixamos Beijos na Esquina’, o amor foi a grande inspiração do disco. As letras não surgem dentro de um estúdio, elas vão surgindo na minha mente e vou inventando harmonias aonde quer que eu esteja.

EM TEMPO –Vanessa, você está lançando o seu 7º álbum. O que traz o ‘Quando deixamos nossos beijos na esquina ‘ ?

VM — Sétimo álbum de estúdio e o mais autoral de todos. “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina” traz personagens separados, mas que fazem parte de uma exposição, de um beijo cheio de sentimento, em um momento em que as pessoas não dialogam. As pessoas se matam por ideais diferentes e tentam colocar outras em ‘caixinhas’ compatíveis com as delas. Não suportam que o outro pense diferente, como se isso fosse até uma ofensa pessoal. É um disco sobre isso, junto com uma comemoração do amor, um pedido de amor, crônicas de um cotidiano brasileiro que me incomodam e me aliviam. Essa é a ideia do disco.

EM TEMPO – Fale um pouco sobre o seu novo single ‘Só você e eu ‘.

VM — Foi a primeira canção a ser lançada. Não achei que ela pronta fosse ficar tão boa. Ela “vestida” ficou muito mais abrangente. “Só Você e Eu” já dava o tom do que o disco seria por inteiro, um apanhado de histórias sobre a vida e o amor. “Nesse mundo cão de tantas malvadezas, você é um presente que eu não posso perder” é um trecho que eu gosto muito.

