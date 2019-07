Shopping Ponta Negra terá aulão de aeroboi na segunda-feira (24)

Manaus - Falta uma semana para o início do Festival de Parintins e a ansiedade para o espetáculo só aumenta. Quem não quer se perder no dois-pra-lá e dois-pra-cá vai ter uma última chance no Aulão de Aeroboi que a Fórmula Academia promove em parceria com o Shopping Ponta Negra, na segunda-feira (24), no piso L2 do mall, ao som do cantor P.A. Chaves.

O Aulão de Aeroboi é realizado há 3 anos, como parte da programação da academia durante o período que antecede o Festival de Parintins. Desde a última semana a programação foi incrementada com novos horários, para quem pretende aprender a modalidade.

De acordo com o professor de dança que vai comandar o aulão, Andrew Rogger, a divulgação tem se intensificado por meio das redes sociais e entre os alunos nesses últimos dias. O objetivo é atingir não apenas o público que já faz parte da Fórmula, mas também pessoas que não conhecem a novidade”.

Rogger acrescenta que a ideia é fazer o público dançar e suar no Shopping Ponta Negra, ao som do bailado do boi. A música ao vivo ficará por conta do cantor P.A. Chaves, que vai interpretar canções dos bois Caprichoso e Garantido e agitar os participantes. “Vai ser maravilhoso e contagiante. Ele vai levar músicas antigas e atuais, para fazer a galera se divertir”.

Horários

As aulas de aeroboi acontecem às segundas, terças, quartas e sextas-feiras na Fórmula Academia. Às segundas, os horários oferecidos são às 7h05 e 20h05. Às terças-feiras, o horário fixado é às 20h05. Às quartas e sextas, são às 7h05 e às 20h05. Aos sábados, o horário é as 11h05.

No dia 26 de junho, a programação da Fórmula continua por meio da aula de aeroboi na Faixa Liberada, no Complexo Turístico da Ponta Negra. A aula será aberta ao público.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vanessa da Mata traz nova tour a Manaus nesta sexta

Q

| Foto: Divulgação