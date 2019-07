Arraial do Em Tempo reuniu funcionários e convidados

LEONARDO MOTA

Na última quarta-feira (19) toda a equipe do EM TEMPO entrou no clima junino. Equipes do Portal e Impresso, e dos setores comercial, marketing, serviços gerais e outros, colocaram suas roupas de festa junina e caíram na dança, em um evento com muita comida e diversão. A festa aconteceu na sede do jornal, localizado na rua Brasília, no bairro São Jorge, Zona Oeste da cidade.

Diversos prêmios foram distribuídos ao longo da festa, em parceria com a rede de Supermercados DB. Entre os prêmios, destaques para duas televisões, geladeira , fogão e outros brindes distribuídos em bingo, sorteio e escolha do Rei e Rainha caipira da noite.

O evento iniciou às 19:00 e teve a participação de aproximadamente 300 pessoas, dentre funcionários e convidados do evento, que contou com churrasco, guloseimas e outras delicias que não podem ficar de fora da uma festa junina.



Sob o comando do repórter Raphael Tavares, o arraial teve brincadeiras para as crianças presentes na festa, com direito a premiação aos vencedores e correio do amor. Além do momento mais esperado da noite: A eleição do Rei e da Rainha Caipira.

Na disputa pelo título, e pelo prêmio, sete casais se apresentaram para o público e para a comissão de jurados presentes no local, sob os critérios de figurino, simpatia, interação e coreografia.



A maior surpresa da noite ficou com o casal Rebeca Mota e André Moreira, que trouxeram uma galinha viva* para compor a apresentação. Com tamanha criatividade, eles foram declarados os vencedores da competição pelos jurados, arrebatando duas Smart TV como premiação.

Após a escolha do rei e rainha, deu-se início ao bingo, que coroou os vencedores com os mais diversos prêmios. Os participantes batalharam pedra a pedra para ver quem levaria os prêmios para casa.

A Organização

A equipe de organização composta pelo funcionários Wanessa Almeida, Hiago Santana e Jorge José, relataram como aconteceu a elaboração da festa e das atividades da noite.

De acordo com Wanessa Almeida, analista financeira do Em Tempo, a ideia surgiu após um pedido da diretoria. ''A proposta veio de nossa diretora, dona Neida Zaranza, em conjunto com o Hiago. Já era um desejo antigo da direção preparar uma festa para a equipe e eu embarquei na ideia e resolvi entrar para ajudar na organização e ornamentação da festa'', disse.

Wanessa contou ainda que toda a festa foi organizada com menos de uma semana e que foi gratificante ver a festa completa no dia do evento.

Para Hiago, a sensação foi de dever cumprido. ''No dia da festa, os funcionários se animaram e começaram a ajudar na ornamentação, o que deixou a festa ainda mais bonita, sem maiores sustos, com todos colocando a mão na massa'', comentou.

Hiago também comentou que ele foi a parte criativa, Wanessa a parte operacional do evento e Jorge foi a parte operacional da festa, fazendo com que a mesma fosse um sucesso.

Homenageado

Durante a noite o funcionário mais antigo de empresa foi homenageado e agraciado com um brinde. José Jorge, tem 30 anos de casa e ficou emocionado com a homenagem. . ''São 30 anos de EM TEMPO e a sensação é muito boa, somos tratados como uma família aqui dentro, onde todos se tratam bem, apesar de tudo. Eu vivi os melhores momentos daqui, e espero vê-lô no topo novamente quando me aposentar, pois é para isso que nos sacrificamos diariamente aqui dentro'', disse ele.

Para diretora Renilda Zaranda, ver a festa pronta não tem preço. ''A ideia surgiu de uma brincadeira, na verdade, que foi impulsionada por Hiago e Wanessa, e acabou se tornando real. Só de ver a festa pronta a satisfação já foi gigante, ver o brilho no olhar de cada um, não tem nada que pague. É o dever cumprido'', comentou.



A Rainha

A repórter do Portal Rebeca Mota conta sobre a felicidade de ter sido a Rainha Caipira 2019 do ‘Em Tempo na Roça’. “Essa festa do Em Tempo me surpreendeu bastante. Muita animação, diversão, comidas variadas e gostosas, além de prêmios incríveis. E fiquei muito feliz com a vitória do título de rainha caipira”.

Rebeca explica que a preparação para a festa foi em menos de 24 horas e que o André Moreira que a animou para participar do concurso. “Quando aceitei para ser a par dele eu comprei um vestido e rodei pelo meu bairro inteiro atrás de uma galinha, pois saberia que seria a ‘mascote’ perfeita que combinaria com nosso look, pois lembrei daquela novela que tinha a caipira Mirna da novela Alma Gêmea interpretada pela atriz Fernanda Souza que tinha a galinha Doralice”.

A jornalista saiu da festa mega feliz com ‘bucho cheio’, dois prêmios, a TV que foi o prêmio do Concurso e um liquidificador que ganhou no sorteio. “Que sempre tenhamos festas assim: para celebrar, rir e nos confraternizar”.

Toda a equipe do EM TEMPO agradece pela festa, que com certeza entrará para a história do grupo. E que venham muitas outras!

*A galinha não sofreu maus tratos durante a participação na apresentação do casal.

