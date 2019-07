Cerveja dos filmes de Harry Potter já pode ser encontrada em Manaus

Manaus- Quem é fã e acompanhou as aventuras de Harry Potter, com certeza já teve vontade de experimentar a famosa cerveja amanteigada consumida pelo bruxinho e seus amigos. Em Manaus, os fãs poderão experimentar a iguaria a partir desta quarta-feira (19). O supermercado Pátio Gourmert passará a comercializar com exclusividade o produto.

A cerveja amanteigada (butterbeer) é a bebida mais vendida no parque do Harry Potter, na Flórida. Apesar do nome, a cerveja não contém álcool, podendo ser consumida por crianças.

A cerveja amanteigada é uma bebida gaseificada, preparada com ingredientes como soda, creme de baunilha e um toque de caramelo. O sabor, a cor e a embalagem possuem um “ar de mistério”, que transporta os fãs para o universo de Harry Potter.

*Com informações da assessoria



