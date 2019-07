Geisy Arruda afirma que tamanho importa na hora do sexo

Empoderadíssima e sem medo de dizer o que pensa, Geisy Arruda pediu para seus fãs fazerem perguntas e ela compartilhou algumas respostas sobre sua vida pessoal e sexual.



Em uma delas um internauta pergunta se na opinião dela tamanho importa e ela, sem papas na língua, respondeu com emojis de risada: "Demais. Eu sou muito visual numa transa. Eu já desanimo logo dependendo. Nem disfarço a decepção".

Outro seguidor perguntou se ela se considera "boa de cama", ao que ela respondeu: "Depende do tamanho do meu tesão na hora, da situação, do parceiro. Tem gente que nem dá vontade de se esforçar muito não".

Rolou até pergunta sobre ela já ter feito sexo no meio de alguma plantação, mas ela apenas respondeu dizendo que pinica. A influencer também esclareceu que procura não expôr sua vida pessoal quando foi perguntada por que não está namorando.

De férias, Geisy Arruda apostou em um maiô modelo engana mamãe com a trama típica do nosso País, que confere ainda transparências estratégicas ao visual praiano.

De dentro do mar, ela fez pose para registrar o momento e compartilhou o resultado em seu Instagram, junto com uma declaração para a ilha: "Apaixonada por ti... Ibiza sua linda!".

Seguidores da influencer também se mostraram apaixonados, mas, no caso, por ela mesma: "Como pode ser tão linda?", "sua beleza é impactante", "maravilhado por você", "mostrando aos gringos o borogodó da mulher brasileira", "esse look ficou perfeito em você", "tão linda", "perfeita sem defeitos", comentaram alguns deles.

