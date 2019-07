Covers amazonenses movimentam pubs e bares em Manaus

Manaus - Principais atrações da noite manauara, os covers de bandas famosas nacionais e internacionais movimentam pubs e bares em Manaus. Semanalmente, são inúmeras opções disponíveis para quem gosta de curtir uma boa música nas principais casas da cidade. Conhecidas por interpretarem sucessos, muitas bandas manauaras acabam não apresentando ou se dedicando a projetos autorais.



O EM TEMPO conversou com alguns grupos covers. Entre eles, a banda Reconnect, trio formado em 2011 por Wallison Lira (vocal e guitarra), Jephy Santos (guitarra) e Luciano Kravitz (baixista”). Conhecidos pelos shows dedicados a bandas como Scorpions, CPM 22 e Capital Inicial, eles também já se apresentaram no tradicional Porão de Alemão e no Manaus Eco Festival.

Com oito anos de formação, o grupo possui um álbum e dois EPs com faixas autorais. No entanto, as músicas raramente entram no repertório dos shows. O vocalista da banda, Wallison Lira, explica que um dos motivos pelos quais não tocam as próprias músicas nos shows é a recepção do público.

“Buscamos a interação com o público e, querendo ou não, quando tocamos uma autoral, não vemos o retorno. O que é estimulante para um artista é justamente esse tipo de carinho. Em qualquer lugar existe essa questão de valorizar o de fora e não o que é produzido aqui. É algo cultural no Brasil”, diz Lira.

Esquerda para a direita: Igor Lobo (voz/violão), Sérgio Leônidas (contrabaixo/voz), Viktor Judah (bateria/voz/produção), Vinícius Salomão (guitarra/voz) | Foto: Divulgação

Outro motivo que leva os artistas locais a não cantarem músicas autorias é a demanda do público que, de acordo com o músico, costuma sair de casa com uma programação definida, o que envolve escutar músicas já conhecidas. Ele afirma, ainda, que a “cultura do cover” não acaba apenas porque as bandas passam a tocar suas próprias composições.

República Popular

Apesar do status quo, algumas bandas nadam contra a maré e protagonizam a cena autoral local. Na crista da onda está a República Popular que, formada em 2009, vem crescendo e ocupando cada vez mais espaços. Os integrantes Igor Lobo (voz e violão), Vinícius Salomão (guitarra e voz), Sérgio Leônidas (contrabaixo e voz) e Viktor Judah (bateria, voz e produção) se uniram ainda no ensino médio, quando participaram de uma competição musical, e desde então seguem juntos.

A proposta do quarteto, segundo o vocalista, Viktor Judah, era trazer um repertório 100% autoral desde o início. O primeiro álbum, “Aberto para balanço”, foi lançado apenas em 2015. No ano seguinte, foi apresentado o EP “Lis”, onde todas as faixas tinham nomes de mulheres. “Húmus”, álbum mais recente da banda, lançado em duas partes no ano passado.

“A ideia sempre foi produzir conteúdo autoral. Isso, ao mesmo tempo, facilitou e dificultou as coisas para a gente. Em Manaus, temos uma divisão: cena cover e cena autoral. Quando se está nesse limbo, tudo fica mais complicado, mas quando se tem um repertório definido, você acaba sendo mais chamado para os eventos”, conta.

Mesmo conquistando seu público, Viktor diz que a maior dificuldade para eles é encontrar um local para tocar, visto que grande parte dos eventos voltados para a cena autoral são promovidos pelos próprios artistas. Ele acredita que ainda existe um pensamento de que a música amazonense é ruim e, por isso, muitos artistas não se sentem instigados a produzir suas próprias canções.

Esquerda para a direita: Luciano Kravitz (baixista), Wallison Lira (vocal e guitarra base), Jephy Santos (guitarra solo) | Foto: Divulgação

Koalas From El Dorado

Também crescendo na cena autoral está a banda Koalas From El Dorado. O quarteto surgiu no final de 2017, idealizado por Gabriel Machado e Gabriel Siza, guitarrista e baixista da banda, respectivamente, e que dividem o vocal, e, em 2018, Juan Gabriel ( baterista) e Arthur Bindá (guitarra) se juntaram ao grupo. Até o momento, os meninos possuem dois EPs contendo cinco faixas cada. Entre os trabalhos mais conhecidos, estão os singles “Left My Loving Hanging In The Air” e “Silêncio”.

Investir no cenário autoral veio de forma natural, de acordo com o baterista Juan Gabriel, por ser uma forma de expressão comum aos quatro membros da banda. Para ele, a distância do eixo RJ-SP e a falta de incentivo dificultam a ascensão da cena autoral e contribui para o ciclo vicioso de bandas covers.

“Os covers são uma forma de diversificar, criar uma abertura com a plateia, porque de forma geral, quando se toca em bares e casas noturnas, as pessoas estão lá para ouvir músicas que já conhecem. A distância do eixo Rio-São Paulo e a síndrome do vira-lata que ainda atinge muito aqui são fatores que dificultam muito, apesar de ter mudado um pouco. É por conta dessa resistência que as pessoas têm dificuldade de tocar conteúdo autoral em locais grandes”, diz.

Além da pré-produção de quatro músicas novas, que devem ser lançadas com videoclipes ao longo do segundo semestre de 2019, a Koalas from El Dorado se prepara para tocar na Garage Sounds no dia 6 de setembro, onde também irão tocar bandas e artistas de renome nacional, como Dead Fish e Esteban.

