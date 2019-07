Garantido abre e Caprichoso fecha o Festival Folclórico de Parintins

Manaus - Em sorteio realizado na tarde sábado (22), no Bumbódromo de Parintins, ficou decidido que o Boi Garantido abrirá a primeira (28) e a terceira (30) noites de apresentação do 54° Festival Folclórico. O Boi Caprichoso por conseguinte fechará as noites e abrirá a segunda, no sábado, dia 29 de junho. O Governo do Estado apoia e organiza a maior manifestação cultural do Amazonas.

A secretária executiva de Cultura, Sigrid Cetraro, representou o titular da pasta, Marcos Apolo, durante o sorteio e destacou o trabalho realizado pela Secretaria de Cultura para a execução do Festival de Parintins. Ela ressaltou que a obra de reforma do palco das apresentações está na reta final.

“Essa alegria (das torcidas) é que faz com que esse festival seja um sucesso. E a gente está sinalizando que a obra está sendo finalizada, com transformações profundas, de pinturas, de novas estruturas que foram colocadas. É bom lembrar que estamos com nossa equipe para realizar um dos melhores festivais de todos os tempos", disse a secretária.

Conforme Sigrid Cetraro, as secretarias do Governo do Estado estão em consonância para a realização do Festival, para que seja o maior já realizado em Parintins. "Todas as secretarias estão comungando para que a coisa seja um sucesso. Todos trabalhando com um só propósito. A questão de segurança, de meio ambiente, dos turistas, dos artesãos, com a Amazonastur, Setrab, Seas, Procon, nossos parceiros, e várias outras secretarias estão juntas conosco, para que esse evento tenha um êxito maravilhoso", finalizou a gestora.

Ordem de apresentação:

Dia 28/06 - Garantido abre, Caprichoso fecha;

Dia 29/06 - Caprichoso abre, Garantido fecha;

Dia 30/06 - Garantido abre, Caprichoso fecha.

