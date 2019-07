'Não quero ser a Giovanna Ewbank de 2019', dispara Débora Nascimento

Reveladas novas informações da polêmica separação de Débora Nascimento e José Loreto. Após suposta traição com Marina Ruy Barbosa, a atriz tentou, mas não conseguiu perdoar o ex-marido.

De acordo com o Blog do Leo Dias, a morena chegou a alfinetar Giovanna Ewbank, suposta responsável pelo vazamento da informação. "Não quero ser a Ewbank de 2019", teria dito a amigos próximos.

A atriz se refere a traição de Bruno Gagliasso em 2012. Na época, Ewbank perdoou o bonitão.

O ator confessou, durante o programa de Marília Gabriela no GNT, que teve sim um relacionamento extraconjugal que culminou na separação dele e Giovanna.

“Foi um momento que a gente precisou se cuidar, precisou discutir e conversar sobre o que a gente queria da nossa vida. Se era estar junto, se era estar separado. E a gente decidiu por estar juntos, seguir em frente e enfrentar tudo junto”, disse.

Romance à vista ?

Na quinta-feira (20), o ator José Loreto foi flagrado trocando beijos com mulher misteriosa durante uma festa no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que José Loreto e Débora Nascimento anunciaram o fim do casamento no início deste ano, quando a filha deles, Bella, estava com apenas 10 meses de vida.

Nos últimos tempos, rumores circularam pela internet de que os dois poderiam ter reatado o relacionamento, mas nada foi confirmado por eles ou seus representantes.

