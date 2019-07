Confira o que vai acontecer em 'A Dona do Pedaço' durante a semana

Segunda-feira (24)



Camilo (Lee Taylor ) fica desconfiado após pegar Vivi (Paolla Oliveira ) e Chiclete (Sérgio Guizé ) próximos. Régis (Reynaldo Gianecchini ) conta para Gladys (Nathalia Timber g) que vai casar e resolve dar um jantar. Evelina (Nívea Maria) tenta induzir Maria da Paz (Juliana Paes ) a casar com Régis. Fabiana (Nathalia Dill ) e Rock (Caio Castro ) ficam sabendo o segredo de Agno (Malvino Salvador ). Vivi não consegue tirar Chiclete da cabeça enquanto está com Camilo.

Fabiana pretende faturar com o segredo de Agno. Antero (Ary Fontoura ) arruma uma permissão para a exumação do cadáver do possível pai de Eusébio (Marco Nanini). Amadeu (Marcos Palmeira ) chama Rael (Rafael Queiroz) para morar com ele.

Jô (Agatha Moreira ) fala para Gilda (Heloisa Jorge) mentir para Amadeu sobre a condição de sua saúde. Eusébio e Juninho (Marco Nanini ) se estranham. Márcio (Anderson Di Rizzi ) se incomoda ao descobrir que Silvia (Lucy Ramos ) e Kim (Monica Iozzi ) se tornaram amigas. Chiclete pensa em uma forma de se livrar de Kim e vai até a casa dela. Gilda pensa duas vezes antes conversar com Amadeu. Régis leva Maria da Paz para o jantar e pega Gladys de surpresa.

Terça-feira (25)

Gladys tenta envergonhar Maria da Paz. Márcio surge e Kim manda Chiclete ir embora do flat. Maria da Paz tem várias falhas de etiqueta ao longo do jantar. Eusébio se recusa a estabelecer um acordo com os familiares do pai. Maria da Paz ressalta que Britney (Glamour Garcia) seja honesta sobre ela com Abel (Pedro Carvalho ). Jô fala para Régis furtar dinheiro da fábrica de bolos. Jô dá em cima de Téo (Rainer Cadete ).

Linda (Rosamaria Murtinho) resolver dar um jantar para Maria da Paz e Régis. Chiclete se anima após Vivi aceitar sair com ele, Téo, Jô e Kim. Sabrina (Carol Garcia) se nega a sair com Otávio (José de Abreu). Rock é apresentado a Agno por Fabiana. Chiclete tenta dar um tiro em Kim, mas Márcio salva a moça. Vivi sai correndo do bar e cruza com Chiclete, e eles vão para um motel.

Quarta-feira (26)

Vivi garante para Chiclete que não vai mais ficar com ele. Kim, Jô, Téo e Márcio prestam depoimento sobre o atentado. Márcio despista Kim para escapar dela. Téo deixa Jô em casa. Rock fica incomodado ao lado de Agno. Britney não tem coragem de dizer a verdade para Abel. Vivi fala para Fabiana que esteve com Chiclete. Cosme (Osvaldo Mil) vai cobrar de Adão (Cesar Ferrario) a encomenda. Régis se esforça para que Maria da Paz aceite em jantar na casa de Beatriz (Natália do Vale ).

Fabiana se esforça para esconder o ódio após Otávio e Beatriz não aceitarem que ela use o sobrenome da família. Adão cogita mandar Mão Santa (Guilherme Leicam ) para executar a tarefa de Chiclete. Vivi se incomoda com a maneira que Rock fala com Fabiana e defende a irmã. Régis acha o cofre escondido no escritório de Maria da Paz. Agno começa a pagar a academia para que Rock treine. Otávio aparece com uma joia e Vivi indaga o pai. Vivi foge do assunto após Camilo perguntar como foi a sua noite. Agno pede o auxílio de Fabiana para passar a perna em Otávio. Maria da Paz escuta Vivi falando mal dela e fica revoltada.

Quinta-feira (27)

Vivi tenta pedir desculpas, mas Maria da Paz apenas vai embora. Vivi garante para Camilo que vai dizer para Maria da Paz que Régis é oportunista. Régis tenta induzir Maria da Paz a não terminar com ele. Vivi vai atrás de Maria da Paz na fábrica de bolos. Agno e Rock treinam juntos. Agno ilustra para Fabiana seu plano para derrubar Otávio. Jô ajuda Régis a furtar de Maria da Paz. Gilda pede para Lyris (Deborah Evelyn ) um emprego para Rael. Régis rouba o dinheiro do cofre de Maria da Paz. Vivi fala para Jô manter Maria da Paz longe de Régis.

Fabiana escuta Vivi e Chiclete conversando. Antero confirma que Eusébio e Juninho são irmãos. Gilda fala Rael que vai conseguir um trabalho para ele na construtora. Kim pergunta de Márcio para Silvia, e ela desconfia. Jô se vitimiza para Téo. Jenifer (Luciana Fernandes) descobre sobre o roubo do cofre. Régis pede a mão de Maria da Paz em casamento.

Sexta-feira (28)

Maria da Paz aceita o pedido de casamento de Régis. Jenifer conta do furto na confeitaria. Jô bola um mentira para Téo. Camilo fala para Maria da Paz manda Jenifer embora. Evelina pega a arma dada à Maria da Paz. Gladys demanda que Régis abra mão do casamento com Maria da Paz. Chiclete conta para Evelina que não vai mais retornar para o Espírito Santo.

Fabiana e Rock registram Otávio presenteando Sabrina com uma joia. Abel compra a joia de Sabrina e dá para Britney. Jô pede para que a mãe autorize que o costureiro de Vivi faça seu vestido de noiva. Chiclete dá uma carona para Vivi. Rock tem aula de boxe com Agno. Jô conta para Amadeu que Maria da Paz vai se casar. Maria da Paz e Vivi discutem pelo mesmo vestido de noiva.

Sábado (29)

Vivi e Maria não conseguem chegar a um acordo. Amadeu diz para Jô que não vai largar Gilda. Chiclete tenta acalmar os nervos de Vivi. Lyris solicita que Rael vá até seu apartamento. Marlene (Suely Franco) fica incomodada com os elogios que Antero faz à Evelina. Vivi vai com Chiclete para um motel. Lyris fala para Gilda não interromper as investigações sobre Agno. Agno garante para Rock que ele será um campeão de luta. Régis perde no jogo. Antero leva Maria da Paz para a compra de seu vestido de noiva.

Márcio mente para Kim e tenta botar na cabeça de Sílvia as más intenções dela. Régis perde toda a quantia roubada de Maria da Paz e contrai dívidas. Fabiana conta para Agno que Otávio está saindo com Sabrina. Fabiana dá a entender para Camilo que Vivi está traindo ele. Chiclete tenta induzir Vivi a terminar o noivado. Camilo fala para Fabiana que vai investigar Vivi. Jô fala para Maria da Paz que ele precisa arrancar de Maria toda a quantia que eles necessitam. Amadeu suplica que Maria da Paz não se case com Régis.

